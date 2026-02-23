В Лондоне прошла церемония BAFTA

Кино,Европа
95
Айман Аманжолова
корреспондент

Фильм Андерсона стал лидером по числу наград от Британской академии кино и телевизионных искусств за лучшую режиссуру, операторскую работу и монтаж

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Пол Томас Андерсон получил награду как лучший режиссер, а сыгравший в картине актер Шон Пенн стал обладателем статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фильм «Битва за битвой» режиссера Андерсона стал триумфатором 79‑й премии BAFTA, получив шесть наград, включая призы за лучший фильм, адаптированный сценарий, операторскую работу и монтаж.

В категории "Лучший британский фильм" победила лента "Гамнет" Хлои Чжао. Исполнившая в ней главную роль Джесси Бакли была признана лучшей актрисой.

Приз за лучшую мужскую роль получил Роберт Арамайо за работу в фильме "Я ругаюсь". Эта же картина была отмечена в номинации "Лучший кастинг".

Три награды получила лента "Грешники" Райана Куглера - за женскую роль второго плана (Вунми Мосаку), оригинальный сценарий и музыку к фильму.

Столько же премий - три - досталось фильму Гильермо дель Торо "Франкенштейн": за работу художника‑постановщика, грим и прически, а также дизайн костюмов.

Лучшим фильмом на иностранном языке стала драма "Сентиментальная ценность" датчанина Йоакима Триера.

Лучшим анимационным фильмом признали "Зверополис 2", а индийская картина "Бунг" стала победителем в категории "Лучший детский и семейный фильм".

#премия #кино #BAFTA

Популярное

Все
В Мексике ликвидировали наркобарона Эль Менчо
Ряд казахстанских спортсменов вошел в число лучших на Олимпиаде - 2026
Начало Великого поста: календарь питания и ключевые даты
Олимпийские игры торжественно закрылись в Италии
Министр обороны проверил готовность миротворцев к миссии на Голанские высоты
На США вновь обрушились мощные снегопады
Почти 40 млрд тенге направят на расширение фармпроизводства в Шымкенте
Подозреваемого в серийном мошенничестве доставили из Турции в Казахстан
Телебашню Tokyo Skytree закрыли после остановки лифта
Наш выбор - сильная страна и защищенный труд
В США назвали количество женщин-миллиардеров
На основе идеи человекоцентричности
Более 700 потенциальных родников выявили в Казахстане
Премьер провел заседание Совета директоров «Самрук-Қазына»
В Лондоне прошла церемония BAFTA
Год цифровизации и ИИ: утвержден план мероприятий
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Морозы возвращаются в Казахстан
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
Победный образ: алматинские дизайнеры создали костюм для олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
У православных христиан началась Масленица
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Президент наградил сумоиста Ерсина Балтагула орденом «Барыс»
Для молодежи новая Конституция важна как набор долгосрочных гарантий
В Италии из-за непогоды обрушилась скала «Арка влюбленных»
Фестиваль фонарей стартовал в китайском Цзыгуне
Лайфхак для жизни на селе
Премьеру международного спектакля представили в Астане
Молодежь ощущает причастность к реформам
История региона в живописи
На службе Отечеству
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
Вновь в строю офицеры запаса
Отопительный сезон проходит стабильно
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге

Читайте также

Экс-принца Эндрю могут исключить из очереди на престол
Саграда Фамилия достигла максимальной высоты
Алматинский апорт выходит на экспорт
Кашалоты выбросились на берег в Дании

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]