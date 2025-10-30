Двух грабителей парижского Лувра задержали во Франции

Происшествия,Европа
85
Айман Аманжолова
корреспондент

По делу ограбления Лувра задержаны двое мужчин около тридцати лет, оба ранее судимы за кражи, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Прокуратура Парижа раскрыла новые детали расследования. Одного из подозреваемых удалось опознать по ДНК, найденной на месте преступления. Его задержали в аэропорту, когда он пытался улететь в Алжир. Второго задержали дома.

Следствие выяснило, что злоумышленники использовали автоподъёмник, чтобы попасть в здание через окно второго этажа, и за считанные минуты вскрыли витрины с драгоценностями при помощи электроинструментов. В расследовании участвуют более ста следователей.

Лувр ограбили 19 октября. По данным газеты Le Parisien, из Галереи Аполлона в Лувре похитили ожерелье, брошь и диадему из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины. Стоимость похищенных драгоценностей оценивается в десятки миллионов евро. 

 

#Франция #ограбление #Париж #Лувр

Популярное

Все
В рамках официального визита в Казахстан Президент Финляндии Александр Стубб провел лекцию в Maqsut Narikbayev University (MNU)
Технический колледж: практика и трудоустройство
Инициативы Национального курултая реализуются
«Цифра» на вооружении районной полиции
Еще два медобъекта открылись в регионе
Не инвесторы, а строители финпирамид
Вкус апорта в осеннем парке
Наследие не для «черных копателей»
К согласию – через этномедиацию
Возобновляемая энергетика – флагман зеленого перехода
Энциклопедия столичной жизни
«Алматинская осень» неповторима!
Лучшие чтецы стихов Абая
В извечном стремлении к свободе
Тепло ее сердца – лекарство для людей
Дороги творчества
Шанс на новую жизнь
Цифровая ловушка
Четыре человека стали жертвами «Мелиссы» на Ямайке
В конгресс США внесут законопроект против испытаний ЯО
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
С 24 октября стартует акция «Republic Day»
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
Капитальный подход к переработке
Не хватило опыта для победы
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области

Читайте также

Власти Бразилии подтвердили смерть 121 человека в Рио-де-Жа…
Четыре человека стали жертвами «Мелиссы» на Ямайке
Ребенок спрятался под кроватью в горящей квартире в области…
Патрульные спасли водителя и двух детей в Бурабае

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]