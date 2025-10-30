По делу ограбления Лувра задержаны двое мужчин около тридцати лет, оба ранее судимы за кражи, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
Прокуратура Парижа раскрыла новые детали расследования. Одного из подозреваемых удалось опознать по ДНК, найденной на месте преступления. Его задержали в аэропорту, когда он пытался улететь в Алжир. Второго задержали дома.
Следствие выяснило, что злоумышленники использовали автоподъёмник, чтобы попасть в здание через окно второго этажа, и за считанные минуты вскрыли витрины с драгоценностями при помощи электроинструментов. В расследовании участвуют более ста следователей.
Лувр ограбили 19 октября. По данным газеты Le Parisien, из Галереи Аполлона в Лувре похитили ожерелье, брошь и диадему из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины. Стоимость похищенных драгоценностей оценивается в десятки миллионов евро.