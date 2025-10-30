По делу ограбления Лувра задержаны двое мужчин около тридцати лет, оба ранее судимы за кражи, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на « 24KZ »

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Прокуратура Парижа раскрыла новые детали расследования. Одного из подозреваемых удалось опознать по ДНК, найденной на месте преступления. Его задержали в аэропорту, когда он пытался улететь в Алжир. Второго задержали дома.

Следствие выяснило, что злоумышленники использовали автоподъёмник, чтобы попасть в здание через окно второго этажа, и за считанные минуты вскрыли витрины с драгоценностями при помощи электроинструментов. В расследовании участвуют более ста следователей.

Лувр ограбили 19 октября. По данным газеты Le Parisien, из Галереи Аполлона в Лувре похитили ожерелье, брошь и диадему из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины. Стоимость похищенных драгоценностей оценивается в десятки миллионов евро.



