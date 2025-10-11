В Мангистауской области творческая группа Общественного телевидения Азербайджана приступила к съёмкам телепроекта «Yemәsәm olmaz», посвящённого национальной кухне и традициям различных стран, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона.

Стоп-кадры из видео ЦОК Мангистауской области

Съёмочная команда уже запечатлела живописные пейзажи Актау и побережье Каспийского моря. Одними из первых объектов съёмок стали Скальная тропа — популярное место отдыха жителей, и уникальный маяк на крыше жилого дома № 9 в 4-м микрорайоне, построенный в 1970-х годах. Высота сооружения над уровнем моря составляет около 73 метров.

По словам ведущего программы Азиза Алиева, цель проекта — показать кулинарное и культурное разнообразие народов:

— «Yemәsәm olmaz» знакомит зрителей с национальными блюдами и традициями. Мы уже побывали в Астане и Алматы, попробовали разные блюда. Теперь с удовольствием открываем для себя Актау, где нас ждут особенные угощения и знакомство с традиционным образом жизни — верблюжьими прогулками и юртами», — отметил он.

Делегация также посетила Мангистауский областной историко-краеведческий музей имени Абиша Кекилбаева, где ознакомилась с древними экспонатами региона.

Сегодня команда планирует съёмки в ресторане «Jeti» и этноауле «Көгез», где будут представлены блюда региональной кухни. В ближайшие дни телегруппа отправится к подземной мечети Бекет ата и в каньон Бозжыра, чтобы показать зрителям природные и духовные символы Мангистау.