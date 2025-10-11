В Мангистау проходят съёмки азербайджанского телепроекта о казахской кухне

Кино
117
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

В Мангистауской области творческая группа Общественного телевидения Азербайджана приступила к съёмкам телепроекта «Yemәsәm olmaz», посвящённого национальной кухне и традициям различных стран, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона.

Стоп-кадры из видео ЦОК Мангистауской области

Съёмочная команда уже запечатлела живописные пейзажи Актау и побережье Каспийского моря. Одними из первых объектов съёмок стали Скальная тропа — популярное место отдыха жителей, и уникальный маяк на крыше жилого дома № 9 в 4-м микрорайоне, построенный в 1970-х годах. Высота сооружения над уровнем моря составляет около 73 метров.

По словам ведущего программы Азиза Алиева, цель проекта — показать кулинарное и культурное разнообразие народов:

— «Yemәsәm olmaz» знакомит зрителей с национальными блюдами и традициями. Мы уже побывали в Астане и Алматы, попробовали разные блюда. Теперь с удовольствием открываем для себя Актау, где нас ждут особенные угощения и знакомство с традиционным образом жизни — верблюжьими прогулками и юртами», — отметил он.

Делегация также посетила Мангистауский областной историко-краеведческий музей имени Абиша Кекилбаева, где ознакомилась с древними экспонатами региона.

Сегодня команда планирует съёмки в ресторане «Jeti» и этноауле «Көгез», где будут представлены блюда региональной кухни. В ближайшие дни телегруппа отправится к подземной мечети Бекет ата и в каньон Бозжыра, чтобы показать зрителям природные и духовные символы Мангистау.

#Азербайджан #кино #Мангыстау

Популярное

Все
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Качая нефть, раскачать промышленность
Хлеб, честь и труд: 350 лет одной династии
В Таразе начнут собирать трактора
Этническая журналистика: история и современность
Союз мастеров музыкальных инструментов создан в Казахстане
Хищники опасны, но находятся под защитой
Вырисовывается новый почерк «Барыса»
Когда содержание важнее формул
Он расширил горизонты родного языка
Город для комфортной жизни: мечта или реальность?
Детей научат правилам безопасности
Отношения между главами Казахстана и России находятся на весьма высоком уровне – российский политолог Антон Арутюнов
В традициях народных ремесел
Дурное воспитание
Премьера, поздравления, овации
Водопроводы для Приаралья
В копилке – 82 медали
СНГ – пространство созидания и прогресса
Демография определяет будущее страны
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Лювак для бодрости
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Обладательница "серебра" ЧМ по фигурному катанию победила на Мемориале Дениса Тена
В Усть-Каменогорске издали книгу об истории казахстанского хоккея
Изучая страницы древних книг
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Накануне Дня учителя два педагога региона были удостоены государственных наград
Трамп дает ХАМАС "последний шанс" на сделку по Газе
Татьяна Осипова: Работа учителя ответственна и величественна
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане

Читайте также

Девушка – загадка: как городская бунтарка обрела любовь в к…
Магия экрана и единство культур
Даешь первый миллиард!
Квадратные метры и разбитые сердца: как квартирный вопрос р…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]