В Мангистауской области задержан замначальника районного отдела полиции

За коррупцию задержали заместителя начальника отдела полиции Бейнеуского района Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

«9 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Департамента Комитета национальной безопасности по Мангистауской области и управления собственной безопасности Департамента полиции региона за коррупционное правонарушение задержали заместителя начальника отдела полиции Бейнеуского района Т. Есбаганбетова», – заявили в полиции.

В данный момент проводятся следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.