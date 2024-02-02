В Мажилисе прошло мероприятие, посвященное 90-летию Каратая Турысова

Сегодня в Мажилисе Парламента состоялось собрание, посвященное 90-летию видного государственного и общественного деятеля Каратая Турысова. Во встрече приняли участие соратники политика, его родные и близкие, депутаты Сената и Мажилиса, члены правительства

Фото Ж.Жумабекова, Т.Таныбаева

Заместитель Спикера Мажилиса Дания Еспаева зачитала письмо главы государства Касым-Жомарта Токаева по случаю юбилея.

«Каратай Турысов внес значительный вклад в укрепление нашей независимости, формирование институтов власти суверенной страны, создание основы казахстанского парламентаризма, развитие профсоюзного движения. В разные годы занимал ряд ответственных должностей высокого уровня. Каратай Турысов – выдающийся гражданин своего государства, представлявший собой пример смелости и открытости, высокой нравственности и чести, патриотизма и национального самосознания», - говорится в обращении президента.

Каратай Турысов внес неоценимый вклад в развитие казахской геологии. Он был одним из первооткрывателей месторождения Коктасжал, работал во Всесоюзном центральном совете профессиональных союзов.

В 1987 году принял участие в первом телемосте между депутатами Советского Союза и конгрессменами США, ярко проявив свои ораторские способности и остроту ума.

- Каратай Турысов стал значимой фигурой задолго до обретения Казахстаном независимости. Еще в советское время в Москве занимал пост секретаря Всесоюзного центрального совета профсоюзов. Он был первым казахом, представившим профсоюзную делегацию на Генеральной Ассамблее ООН, и вторым нашим соотечественником, выступившим с этой высокой трибуны после Толегена Тажибаева, – поделился воспоминаниями государственный и общественный деятель Жаксыбек Кулекеев.

Участники встречи отдали дань памяти профессиональным, политическим заслугам и человеческим качествам Каратая Турысовича. В своем выступлении Оралбай Абдыкаримов отметил, что его жизненный путь является примером для подрастающего поколения.

- Каратай Турысов был любимцем своего народа. У главы государства Касым-Жомарта Токаева есть концепция «Адал азамат». Это как раз про таких истинно честных граждан, как наш Каратай-ага. На жизненный путь таких людей должна равняться наша молодежь, - сказал Оралбай Абдыкаримович.

Деятельность Каратая Турысова особо ярко проявилась в годы независимости. Он с честью руководил самыми важными и сложными сферами, будучи заместителем председателя Кабинета министров в трудные 90-е годы прошлого столетия. Был министром туризма, физической культуры и спорта, председателем Центральной избирательной комиссии.

Работал депутатом Мажилиса первого и второго созывов, председателем Комитета по финансам и бюджету.