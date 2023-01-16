В Министерстве экологии и природных ресурсов считают, что угрозы для плотины Шардаринского водохранилища и подтопления населенных пунктов нет

Напомним: в номере «Казахстанской правды» от 9 января текущего года мы озвучили тревогу специалистов водохозяйственной отрасли южного региона. По их словам, резервуар Шардаринского водохранилища объемом свыше пяти миллиардов кубомет­ров уже заполнен на 80%. Причем более тысячи кубов воды прибывает каждую секунду, а весенние паводки еще даже не начались.

Высказывались опасения, что водохранилище переполнится и под водой окажется 22 населенных пункта, в которых проживает 34 тыс. человек.

Ситуацию взяли на контроль в Министерстве экологии и природных ресурсов, где на прошлой неделе под председательст­вом нового министра прошло совещание, на котором обсуждалась водохозяйственная обстановка в бассейне реки Сырдарьи.

По прогнозному графику Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии в декабре приток к Шардаринскому водохранилищу ожидался в среднем на уровне 880 кубов в секунду, а фактически составил около 1 400 кубов. По состоянию на 12 января текущего года объем воды в водохранилище составляет более 4 млрд кубов, или 79% от проектного объема.

В целях обеспечения безопас­ности Шардаринского водохранилища было принято решение увеличить сброс воды с 13 декаб­ря с 500 до 700 кубометров в секунду, с 15 декабря – до 800 кубомет­ров в секунду, с 19 декабря – до 900 кубомет­ров в секунду. С 4 января объемы сброса достигают 1 000 кубов в секунду.

– В целях безопасного прохож­дения повышенных расходов в нижнем течении реки Сырдарьи с 15 декабря осуществляется водозабор в Коксарайский контррегулятор расходом 300 кубомет­ров в секунду, с 5 января 2023 года водозабор составляет 400 кубомет­ров в секунду. Из-за установившегося ледостава попуск воды в нижнее течение реки Сырдарьи осущест­вляется расходом не более 600 кубометров в секунду.

По состоянию на 12 января в Коксарайском контррегуляторе накоплено 775,81 миллиона кубов воды, – сообщила на брифинге руководитель управления Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Сауле Шалмаганбетова.

В ведомстве объяснили, почему увеличился приток воды к Шардаринскому водохранилищу. Последние три-четыре года наблюдался период маловодья, и объем Токтагульского водохранилища на территории Кыргызстана резко сократился. Для его восстановления нужно было время.

Чтобы избежать перебоев в энергоснабжении и успешно провести осенне-зимний период, кыргызская сторона обратилась к соседям – Казахстану и Узбекистану – с просьбой обеспечить поставки электроэнергии. Соответствующий протокол был подписан в марте 2022 года.

Согласно документу, Казахстан в ноябре-декабре договоренности в полном объеме выполнил, а узбекская сторона в связи с тем, что у них самих была большая потребность в электроэнергии, не смогла помочь соседу. Чтобы обеспечить энергетическую безо­пасность, Кыргызстан начал вырабатывать электроэнергию с Токтагула, за счет чего наблюдался большой сброс воды и ее приток к Шардаринскому водо­хранилищу.

Водохранилище Бахри-Точик на территории Таджикистана было наполнено уже в ноябре и работало в режиме транзита, то есть сколько воды приходило, столько и сбрасывалось. Сейчас оно функционирует в таком же режиме и большого влияния на сток не оказывает.

Однако выпавшие на юге осадки и понижение температуры внесли свою лепту. В центральноазиатских странах выросла потребность в электроэнергии, и сброс с Токтагульского водо­хранилища был увеличен.

Ожидается, что до конца января приток воды будет больше прогнозируемого – около 1 000 кубов в секунду вместо 925. При этом в ведомстве наде­ются, что в ближайшие месяцы ситуация стабилизируется, но при условии, что не будет обильных осадков.

– Сложно предугадать таяние снега. Если он быстро растает, то, возможно, сток повысится, и приток к Шардаре составит до 1 500 кубометров в секунду в конце января. В дальнейшем – феврале, марте, возможно, Узбекистан сможет начать возврат электроэнергии Кыргызстану. И у нас есть договоренность, что мы будем поставлять им электроэнергию. В связи с этим сброс с Токтагула будет уменьшен, и с февраля начнется постепенное уменьшение притока к Шардаринскому водохранищу. Но если будут осадки, приток сохранится, – отмечает заместитель директора департамента трансграничных рек МЭПР РК Данияр Сагадиев.

В ведомстве заверяют, что водохозяйственная обстановка в бассейне реки Сырдарья находится на особом контроле.

– На сегодняшний день угрозы для плотины Шардаринского водохранилища и подтопления населенных пунктов нет. В целях безопасного попуска сбрасываемых вод министерством разработан план мероприятий. Кроме того, в настоящее время специалистами Комитета по водным ресурсам проводится обследование опасных участков Сырдарьи, – проинформировала руководитель управления Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Сауле Шалмаганбетова.