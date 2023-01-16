В Министерстве экологии и природных ресурсов считают, что угрозы для плотины Шардаринского водохранилища и подтопления населенных пунктов нет
Экономика
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Алла Серикбаева
Напомним: в номере «Казахстанской правды» от 9 января текущего года мы озвучили тревогу специалистов водохозяйственной отрасли южного региона. По их словам, резервуар Шардаринского водохранилища объемом свыше пяти миллиардов кубометров уже заполнен на 80%. Причем более тысячи кубов воды прибывает каждую секунду, а весенние паводки еще даже не начались.