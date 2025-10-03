Конкурсанты сдавали тесты по законодательству, демонстрировали физическую выносливость и уровень огневой подготовки
В МВД завершился республиканский конкурс «Лучший оперуполномоченный». В мероприятии приняли участие сотрудники оперативных подразделений со всех регионов страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства
Конкурс проходил в несколько этапов. Участники сдавали тесты по законодательству, демонстрировали физическую выносливость и уровень огневой подготовки. Каждый из них доказал, что быть оперативником - значит быть не только умным, но и выносливым, решительным и точным.
По итогам состязаний места распределились следующим образом:
1 место - старший оперуполномоченный группы криминальной полиции Байганинского районного отдела полиции ДП Актюбинской области Ырзалы Сагынгалиев. Высокий уровень профессионализма и уверенность в действиях позволили ему стать лучшим в этом году.
2 место - оперуполномоченный Атбасарского районного отдела полиции ДП Акмолинской области Галымжан Мархабат. Один из самых перспективных и подготовленных сотрудников своего подразделения.
3 место - оперуполномоченный Управления криминальной полиции ДП города Астана Рустем Акимжанов. Отличился быстрой реакцией, знаниями и меткостью.
В МВД добавили, что подобные мероприятия не только мотивируют личный состав, но и способствуют повышению качества службы.