Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В МВД завершился республиканский конкурс «Лучший оперуполномоченный». В мероприятии приняли участие сотрудники оперативных подразделений со всех регионов страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Конкурс проходил в несколько этапов. Участники сдавали тесты по законодательству, демонстрировали физическую выносливость и уровень огневой подготовки. Каждый из них доказал, что быть оперативником - значит быть не только умным, но и выносливым, решительным и точным.

По итогам состязаний места распределились следующим образом:

1 место - старший оперуполномоченный группы криминальной полиции Байганинского районного отдела полиции ДП Актюбинской области Ырзалы Сагынгалиев. Высокий уровень профессионализма и уверенность в действиях позволили ему стать лучшим в этом году.

2 место - оперуполномоченный Атбасарского районного отдела полиции ДП Акмолинской области Галымжан Мархабат. Один из самых перспективных и подготовленных сотрудников своего подразделения.

3 место - оперуполномоченный Управления криминальной полиции ДП города Астана Рустем Акимжанов. Отличился быстрой реакцией, знаниями и меткостью.

В МВД добавили, что подобные мероприятия не только мотивируют личный состав, но и способствуют повышению качества службы.