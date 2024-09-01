В немецких городах прошли акции против правых популистов

Политика
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Накануне земельных выборов в Тюрингии и Саксонии тысячи людей вышли на демонстрации против правопопулистской партии «Альтернатива для Германии», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Около трех тысяч человек в Эрфурте приняли участие в демонстрации против правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Акция прошла в субботу, 31 августа, за день до выборов в ландтаг в федеральных землях Тюрингия и Саксония на востоке ФРГ.

По информации агентства dpa, активисты прошли маршем через центр города к Соборной площади, где АдГ проводила свой митинг по окончании избирательной кампании. По данным полиции, на нем присутствовало около 1,3 тысячи человек.

«Мы не позволим АдГ доминировать в предвыборные выходные со своей крайне правой агитацией, запугиванием людей и использованием нашего города в качестве арены для своей пропаганды», - заявили инициаторы демонстрации. Неделю назад тысячи людей в Эрфурте вышли на улицы, чтобы выступить против правого экстремизма и радикализма.

Протесты прошли также в нескольких других городах на востоке страны, включая Лейпциг, Дрезден, Гёрлиц и Цвиккау.

#Германия #выборы в парламент #правые популисты

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