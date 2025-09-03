Фото: polisia.kz

Во всех учебных заведениях страны состоялись торжественные мероприятия, посвященные началу нового учебного года. В местах проведения праздников Министерство внутренних дел РК приняло все необходимые меры для поддержания общественного порядка и обеспечения дорожной безопасности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

За каждой школой закреплены сотрудники полиции, а патрульные наряды максимально приближены к учебным учреждениям, чтобы оперативно реагировать на возможные инциденты и гарантировать безопасность детей.

В День знаний полицейские провели лекции для школьников на темы правовой грамотности, личной безопасности и соблюдения правил дорожного движения.

С 25 августа по 10 сентября по всей стране проходит акция «Внимание, дети!». В ее рамках было проведено более 5 тысяч проверок территорий вокруг образовательных учреждений. В ходе кампании: установлено и заменено 2 335 дорожных знаков, оборудовано 1 007 пешеходных переходов, построено 18 752 погонных метра тротуаров, проверено 1 780 транспортных средств, используемых для перевозки детей.

Министерство внутренних дел продолжит работу по охране общественного порядка у школ, проводить профилактические мероприятия для защиты детей и повышать уровень правовой и дорожной грамотности среди учащихся.