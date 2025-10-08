Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla совершил наезд на дикое животное — лося. После этого водитель грузового автомобиля DAF XF , двигавшийся во встречном направлении, пытаясь избежать столкновения, не справился с управлением. Машина съехала с трассы, опрокинулась и загорелась, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В результате происшествия 28-летний водитель большегруза оказался заблокированным внутри кабины, которая уже начала гореть.

- Очевидцем аварии стал 26-летний охранник ТОО «Арлан Восток» Александр Ведищев, который проявил настоящее мужество и самоотверженность. Не раздумывая, он бросился к горящему автомобилю, сумел вытащить пострадавшего из кабины. Почти сразу после того, как он покинул кабину - грузовик взорвался, - сообщили в пресс-службе ДП области Абай.

После спасения Александр вместе с другими очевидцами посадил пострадавшего в свой автомобиль и в сопровождении экипажа полиции выехал навстречу бригаде скорой помощи и передал его медикам.

Водитель получил термические ожоги до 50 процентов тела, доставлен в реанимационное отделение БСМП города Семей.