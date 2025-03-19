В области Жетісу в рамках Наурыза высадят 5 тысяч молодых деревьев

Наурыз
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С очищения родника и посадки деревьев начался праздник «Жаңару күні» в области Жетісу. В целом в рамках празднования Наурыза в регионе высадят 5 тыс. саженцев, сообщает пресс-служба акима региона

Фотограф: Жеңіс Ысқабай

В экологической акции в Талдыкоргане приняли участие аким области Бейбит Исабаев, ветераны, молодежь, представители НПО, коллективы различных учреждений и жители города.

По традиции Бейбит Исабаев и ветераны очистили родник, находящийся в лесном массиве в восточной части города. В ходе экомероприятия известный акын и айтыскер Айтакын Булгаков предложил назвать этот родник «Наурыз». Его инициатива получила положительный отклик общественности.

Затем в сквере «Көктем» состоялась посадка 200 молодых деревьев лиственных и хвойных пород.

- Как вы знаете, с прошлого года по инициативе президента Наурыз празднуется 10 дней, начиная с 14 марта. И шестой день декады «Наурызнама» по всей стране посвящается посадке деревьев, являясь символом обновления и сплоченности. С утра мы провели очистку родника, теперь приступим к посадке деревьев. Эти мероприятия проводятся сегодня по всей области. Конечно сегодняшняя акция – это не одноразовое мероприятие. В течение года мы будем проводить работы по озеленению по всей области. В этом году в регионе планируют высадить 120 тыс. молодых деревьев, в том числе порядка 5 тыс. – в дни Наурыза, - отметил аким области.

Своими впечатлениями поделилась и одна из участниц экологической акции, студентка 1 курса колледжа ЖУ им. Ж. Жансугурова Нурай Жапкен:

- Всегда активно участвую в подобных общественно значимых мероприятиях. Являюсь президентом колледжа. Мы хотим, чтобы природа нашего края обновлялась, поэтому очень важно садить деревья и ухаживать за ними. Это очень полезно для экологии, - сказала она.

С Наурызом участников акции поздравила и ветеран труда Мнавар Махмутова:

- Сегодня я вместе с другими ветеранами принимала участие в очистке родника, потом в посадке деревьев. Очень радует, что очень много молодых людей участвовало в посадке. Это говорит об их ответственности, учит патриотизму, заботе об окружающей среде. Всех поздравляю с праздником Наурыз, берегите нашу природу и заботьтесь о ней, а также помните, что наш город – наш общий дом, - подчеркнула она.

К слову, в рамках «Жаңару күні» еще 50 деревьев сегодня высадили в Парке ветеранов г. Талдыкорган. В целом в этом году в областном центре высадят 12 тысяч саженцев.

 

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