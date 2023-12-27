В договор ЕАЭС внесли изменения

Международное сотрудничество, Мажилис, Экономика, Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, рассматриваемым протоколом внедряется наднациональный механизм в части упрощенной постановки на налоговый учет и уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на электронные услуги по месту потребления услуги.

Протоколом вносятся изменения о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в части введения понятия «услуги в электронной форме», определения особенностей исполнения налоговых обязательств, связанных с уплатой НДС налогоплательщиками на территории Евразийского экономического союза при оказании им услуг в электронной форме.

Кроме этого, протокол дополняется приложением о Порядке взимания налога на добавленную стоимость при оказании услуг в электронной форме. Порядок предусматривает, что государства-члены Евразийского экономического союза формируют перечень услуг в электронной форме, который утверждается Советом Комиссии Евразийского экономического союза.

Также порядком местом осуществления деятельности покупателя (физическое лицо, индивидуальный предприниматель, организация) услуг в электронной форме признается территория государства-члена, в котором выполняется одно из условий, определенных в настоящем порядке.

Согласно документу, налогоплательщик-продавец услуг в электронной форме одного государства-члена подлежит постановке на учет в налоговом органе государства-члена, территория которого признана местом реализации услуг в электронной форме в том числе условной регистрации, если это предусмотрено законодательством этого государства-члена, за исключением случаев, когда реализация услуг происходит при посредничестве налогоплательщика, состоящего на учете в налоговых органах этого другого государства-члена.

Если обязанность по постановке налогоплательщика-продавца на учет в налоговом органе государства-члена, территория которого является местом реализации услуг в электронной форме, не предусмотрена законодательством такого государства-члена, а также если налогоплательщики-продавцы не осуществили постановку на учет в налоговом органе такого государства-члена (в случае, когда обязанность по постановке на учет предусмотрена законодательством государства-члена), то обязанности по исчислению и уплате (удержанию) НДС осуществляют организации и (или) индивидуальные предприниматели, приобретающие услуги в электронной форме, в порядке, предусмотренном законодательством своего государства.

Согласно документу, список организаций, оказывающих услуги в электронной форме, будут размещаться на официальных сайтах налоговых органов государств-членов в сети Интернет, а налогоплательщик-продавец предоставляет в налоговый орган государства-члена, территория которого признана местом реализации услуг, в электронной форме налоговую декларацию, если такое обязательство предусмотрено в законодательстве этого государства-члена через информационный ресурс налогового органа данного государства-члена.

Также согласно порядку, налогоплательщик-продавец производит исчисление и уплату НДС в бюджет государства-члена, территория которого признана местом реализации услуг в электронной форме, к установленному сроку в соответствии с законодательством этого другого государства-члена.

В рамках проведения контрольных мероприятий налоговый орган государства-члена, территория которого признается местом реализации услуг в электронной форме, вправе истребовать у налогоплательщика-продавца, оказывающего такие услуги, сведения, необходимые для подтверждения места реализации услуг, полноты и своевременности уплаты НДС, и платежный документ (документы), подтверждающий уплату НДС к установленному сроку, или его копию.

При этом налогоплательщиком-продавцом при оказании услуг и осуществлении иных операций по реализации работ и услуг, местом реализации которых признается территория другого государства-члена, моментом (датой) определения налоговой базы является последний день квартала или месяца (если налоговым периодом согласно законодательству государства-члена является месяц), в котором поступила оплата (частичная оплата) за оказанные услуги (выполненные работы) или оплата (частичная оплата) в счет предстоящего оказания услуг (выполнения работ).

При определении налоговой базы стоимость указанных услуг (работ) в иностранной валюте пересчитывается в национальную валюту по курсу национального (центрального) банка государства-члена на дату, соответствующую моменту (дате) определения налоговой базы, если иное не установлено законодательством государства-члена, территория которого признается местом реализации таких услуг (работ).

До создания информационных ресурсов у организаций, оказывающих услуги в электронной форме, или организаций, при посредничестве которых осуществляется оказание таких услуг, обязанности по исчислению и уплате (удержанию) НДС не возникает. Такая обязанность возлагается соответственно на организацию (индивидуального предпринимателя), приобретающую услуги в электронной форме, если эта обязанность предусмотрена законодательством государства-члена, территория которого является местом реализации услуг в электронной форме.

Данные положения не распространяются на налогоплательщика-продавца, осуществившего условную регистрацию в налоговом органе государства-члена, территория которого является местом реализации услуг в электронной форме.

«Рассматриваемый протокол вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. По информации правительства Республики Казахстан принятие данного проекта закона не повлечет негативных социально-экономических, правовых последствий, и его реализация не потребует финансовых затрат из республиканского бюджета», - говорится в заключении к документу.

#мажилис #поправки #налоги #ЕАЭС #протокол #договор

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