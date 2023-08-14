В Павлодарской области отметили 165-летие великого мыслителя, поэта, историка, этнографа Машхура Жусупа Копеева

Культура
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Екатерина Бескорсая

Праздничные мероприятия провели на родине Машхура Жусупа – этноаул из более чем ста юрт раскинулся в урочище Ескельды, недалеко от мавзолея, где похоронен мыслитель.

фото Валерия Бугаева

Это место на холмах среди баян­аульской степи он сам указал при жизни и даже построил там себе мазар. Сегодня здесь стоит красивый мавзолей, входящий в карту сакральных мест Казахстана. К юбилейной дате сюда приехали гости со всей респуб­лики – представители научной общественности, исследователи творческого наследия автора, паломники, ведь Машхура Жусупа еще при жизни называли святым и почитали за способности исцелять и предвидеть.

По поручению Главы государства участие в торжественном мероприятии принял председатель Мажилиса Ерлан Кошанов – он зачитал поздравительное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева.

Машхур Жусуп Копеев был весьма образованным человеком, занимался изучением разных наук – от фольклора до астрономии. Он родился в Баянаульском районе в 1858 году. В 1870-м учился в Бухарском медресе. С 1875 года работал учителем в ауле и активно занимался пуб­лицистической деятельностью. Хорошее знание арабского и персидского языков позволило ему глубоко изучить поэзию Востока. В 1887–1890 годах побывал в Самарканде, Бухаре, Ташкенте, Туркестане, чтобы лучше узнать жизнь и культуру народов Цент­ральной Азии.

Машхур Жусуп собрал и опуб­ликовал множество образцов устного народного творчества казахов. Он оставил потомкам труды по истории, этнографии, философии, а также тонкие, проникновенные стихи. Особый интерес представляют составленные им уникальные родословные – шежіре из-под пера Копеева считаются самыми точными.

Все труды изложены простым и доступным языком, при этом Машхур Жусуп писал на нескольких языках: чагатайском, арабском, казахском, фарси и русском.

Перед собравшимися на мероприятии выступил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.

– Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, выступая на Национальном курултае в Туркестане, сказал: «Справедливый Казахстан построят только ответственные граждане. Эти понятия тесно связаны между собой, одно невозможно без другого. Ответственность перед своей страной и семьей – это признак высоконравственной и зрелой личности», – подчеркнул он. – Мы считаем, что именно Машхур Жусуп является одним из наших уникальных жрецов, укоренившийся еще в далекие времена в учении «полноценного человека» и соединивший благородные основы и национальные качества, формирующие идентичность нации, – сказал министр.

Исследователи наследия Маш­хура Жусупа подчеркивают, что во многом именно его труды помогли сохранить казахскую народную литературу. Как отмечает член Союза писателей Казахстана, автор книги «Мәшһүр тағылымы» Галымбек Жуматов, благодаря тому, что до нас дошли записи Машхура, сегодня можно судить о литературе той поры, о сокровищах фольклора.

– Поразительная преданность делу отличала Машхура Жусупа, – говорит Галымбек Жуматов. – Он старался донести до потомков произведения в первозданном виде, сберечь их. Но только лишь литературой он не ограничивался – был и историком, и этнографом. Одна из рукописей Машхура Жусупа называется «Қазақ тарихы» («Казахская история»). Судя по названию автор должен был изложить историю только лишь одного народа, но нет – рамки этого произведения не ограничиваются прошлым одних лишь казахов. В нем повествуется о происхождении древних народов, их взаимоотношениях, средневековая история Ближнего и Среднего Востока.

Сегодня немалая часть наследия Машхура Жусупа доступна всем казахстанцам. Несколько лет назад был выпущен двадцатитомник с его работами, и вот в рамках юбилейного года на праздничных мероприятиях состоялась презентация новых книг. Потомок философа павлодарец Ертай Жусупов подготовил десятитомник, в который вошли ранее не изданные рукописи Машхура Жусупа, в том числе переведенные с арабского на казахский язык.

Также в урочище Ескельды презентовали аудиокнигу «Мәшһур жол», созданную известным айтыскером Аспанбеком Шугатаем. Все желающие могут скачать эту книгу через одноименное мобильное приложение и послушать произведения Машхура Жусупа в исполнении баянаульского айтыскера.

Для гостей праздника в урочище Ескельды подготовили обширную программу. Зрелищными получились соревнования по кокпару, байге и казак куреси. Интересной была выставка ремесленников из Прииртышья, Астаны, Абайской облас­ти, Кызыл­орды, Кокшетау. Ну а чтобы поучаствовать в рес­публиканском айтысе «Көне ғасыр күмбірі» и в конкурсе исполнителей терме, в Ескельды приехали участники из столицы, Павлодарской, Костанайской, Актюбинской, Туркестанской и Кызылординской областей.

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