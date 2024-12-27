В Перу объявили ЧС после разлива нефти

Правительство Перу объявило чрезвычайную экологическую ситуацию в северном прибрежном районе страны, где государственная нефтяная компания Petroperu допустила разлив нефти в воды Тихого океана

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В предварительном отчете перуанская организация по надзору за окружающей средой (OEFA) заявила, что загрязнение затронуло порядка 10 тыс. кв. м поверхности морской воды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Судно, проводившее предотгрузочные маневры, стало причиной разлива на терминале перуанского нефтеперерабатывающего завода в провинции Талара на севере Перу», — сказано в заявлении.

Министерство охраны окружающей среды Перу отметило, что загрязнению подверглось не менее семи пляжей, а также дикая природа. Прокуратура Перу начала расследование в отношении нефтяной компании Petroperu.