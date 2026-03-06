Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев провел первое заседание Проектного офиса по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Фото: пресс-служба правительства

В его состав вошло руководство акимата региона, министерств национальной экономики, финансов, иностранных и внутренних дел, промышленности и строительства, транспорта, сельского хозяйства, торговли и интеграции, труда и социальной защиты населения.

Участники обозначили приоритетные направления работы: регулирование трудовой миграции, снижение безработицы, поддержка отечественного бизнеса и создание условий для инвесторов. Обсуждены вопросы по строительству инфраструктуры в СЭЗ «Морпорт Актау».

Особое внимание уделено потенциалу развития аквакультуры. Для расширения отрасли предложено внести изменения в кредитование проектов, в том числе для приобретения профильной морской техники.

Рассмотрены меры по решению проблем производителей в сфере трубной промышленности и пересмотру требований по локализации производства в городе Жанаозен.

Отдельно остановились на ситуации с трудоустройством в регионе. Вместе с положительным сальдо миграции, на протяжении трех лет фиксируется рост безработицы. В этой связи акиматом был разработан межрегиональный инвестиционный проект по переселению прибывающего в область населения в трудодефицитные регионы страны.

Вице-премьер поручил членам Проектного офиса создать рабочие группы, провести дополнительный анализ и подготовить предложения для оперативного решения обозначенных вопросов.