В Правительстве состоялась отчетная пресс-конференция, посвященная подведению итогов года в сфере промышленности, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

В Казахстане выдано более 700 новых лицензий на разведку твердых полезных ископаемых

В текущем году инвесторам выдано 707 лицензий на разведку и 22 лицензии на добычу полезных ископаемых. О повышении прозрачности управления минерально-сырьевой базой в рамках серии итоговых пресс-конференций Правительства сообщил вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан.

По его словам, благодаря системной модернизации отрасли, проводимой по поручению Президента, государственным учетом сегодня охвачено 103 вида полезных ископаемых и порядка 10 тысяч месторождений.

«Всего в стране действует 2 907 лицензий и 251 контракт по твердым полезным ископаемым. Мы продолжаем работу по переводу геологической отрасли на новый технологический уровень для эффективного освоения недр», — отметил вице-министр.

Прирост запасов золота составил 98 тонн, меди – 36 тысяч тонн: итоги геологоразведки

По итогам проведенных геологоразведочных работ прирост запасов в Казахстане составил порядка 98 тонн золота, 36 тыс. тонн меди и свыше 1,3 млн тонн фосфоритов. Такие данные озвучил вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан на пресс-конференции Правительства.

Впервые на государственный учет поставлены 5 новых месторождений: Кок-Жон, Алтын-Шоко, Самомбет, Студенческий и Такыр-Кальджир.

«По поручению Главы государства мы расширяем геолого-геофизическую изученность территории. На сегодня изучено более 2 млн кв. км, а к 2026 году этот показатель достигнет 2,2 млн кв. км. В Карагандинской области уже выявлен перспективный участок с редкоземельными металлами», — сообщил спикер.

Эффективность поиска редких металлов повысят за счет нового стандарта геологоразведки

Правительство выделило из резерва 240 млн тенге на разработку проектной документации для перехода к детальному геологическому изучению в масштабе 1:50 000. Об этом в ходе серии итоговых пресс-конференций сообщил вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан.

Новый подход позволит выявлять перспективные участки на ранних стадиях. В 2026–2028 годах планируется детально изучить 100 тыс. кв. км территории.

«Работы будут выполняться консорциумом с участием Национальной геологической службы и ведущих институтов с применением аэрогеофизических технологий. Это повысит эффективность геологоразведки в соответствии с задачами, поставленными Президентом», — пояснил Иран Шархан.

Более 72 млрд тенге инвестировано в геологоразведку через «Тау-Кен Самрук»

Свыше 72 млрд тенге инвестиций привлечено в геологоразведку, создано 21 совместное предприятие с крупными игроками, такими как Fortescue и Esan. О роли нацкомпании «Тау-Кен Самрук» в реализации реформ в сфере недропользования рассказал вице-министр Иран Шархан на пресс-конференции Правительства.

На сегодняшний день реализуются 5 пилотных проектов, включая месторождения Северный Катпар и Верхнее Кайракты. К 2028 году планируется подтверждение запасов по международному стандарту JORC.

«Закрепление приоритетного права «Тау-Кен Самрук» на разработку участков обеспечивает государственный контроль за рациональным использованием недр и повышает инвестиционную привлекательность отрасли», — подчеркнул Иран Шархан.

Современный лабораторный комплекс за 14 млрд тенге построят в Астане к 2028 году

В Астане планируется строительство лабораторного комплекса Национальной геологической службы стоимостью 14 млрд тенге, который будет включать аналитические лаборатории и кернохранилище. О планах по развитию инфраструктуры отрасли в рамках исполнения поручений Президента сообщил вице-министр Иран Шархан на итоговой пресс-конференции Правительства.

Параллельно ведется работа по совершенствованию законодательства: в Сенате рассматриваются поправки в Кодекс о недрах, предусматривающие внедрение цифрового недропользования и электронных аукционов.

«Новая инфраструктура и законодательная база позволят сформировать единую научно-техническую платформу, повысить качество аналитики и обеспечить прозрачность сферы геологии», — подчеркнул вице-министр.

Объем производства в обрабатывающей промышленности превысил 24 трлн тенге

За 11 месяцев 2025 года объем производства в обрабатывающем секторе вырос на 5,9% и превысил 27 трлн тенге. Такие данные в ходе серии итоговых пресс-конференций Правительства озвучил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков.

Рост обеспечен положительной динамикой в ключевых секторах: металлургии, машиностроении, химии и производстве стройматериалов. Это стало результатом планомерной работы по исполнению поручений Главы государства по диверсификации экономики.

«Существенный вклад вносят новые индустриальные проекты. При выходе введенных в этом году предприятий на полную мощность объем обрабатывающей промышленности может дополнительно вырасти на 2,3 трлн тенге в год», — отметил вице-министр.

В Казахстане завершается создание Реестра ОТП

Министерство промышленности и строительства завершает работу над созданием Единого реестра отечественных товаропроизводителей, который обеспечит прозрачность государственных закупок. О ходе цифровизации отрасли и исполнении поручений Президента по поддержке бизнеса рассказал вице-министр Олжас Сапарбеков на пресс-конференции Правительства.

На сегодняшний день 39 компаний уже прошли проверку и подали 127 заявок. Новая база данных позволит регистрировать производителей онлайн и интегрироваться с системами закупок.

«Реестр предоставит детальную информацию о производственных мощностях и уровне локализации, что повысит прозрачность процессов и обеспечит реальную поддержку казахстанским заводам», — сообщил вице-министр.

Сумма оффтейк-контрактов выросла в 7,6 раза и достигла 1,1 трлн тенге

За 11 месяцев текущего года с отечественными производителями заключены долгосрочные и оффтейк-контракты на сумму 1,1 трлн тенге, что в 7,6 раза превышает показатели прошлого года. Об эффективности новых мер поддержки, внедренных по поручению Главы государства, доложил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков в рамках серии пресс-конференций Правительства.

Росту способствовало расширение перечня отечественных товаров в госзакупках до 4,8 тыс. позиций и модернизация платформы Tizilim для недропользователей.

«Мы исключили закупки нестандартизированных товаров через биржи и усовершенствовали механизмы приоритетного доступа. Эти меры создают твердую основу для роста национальной экономики», — подчеркнул Олжас Сапарбеков.

173 новых завода и 22 тыс. рабочих мест: итоги индустриализации за 2025 год

В Казахстане в текущем году реализовано 173 индустриальных проектов на общую сумму 1,3 трлн тенге, что позволило создать порядка 22 тыс. постоянных рабочих мест. Итоги работы ведомства по исполнению предвыборной программы Президента озвучил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков на итоговой пресс-конференции.

Всего на год было запланировано 190 проектов, большинство из которых уже введены в эксплуатацию.

«Среди значимых проектов – производство автомобилей брендов KIA, Chery, Changan, Haval и Tank, выпуск алюминиевой упаковки, бытовой техники и стальных труб. Это реальные предприятия, усиливающие промышленный потенциал страны», — отметил вице-министр.

Переработка меди выросла на 27%: Правительство о механизме предоставления льготного сырья

Благодаря внедрению механизма предоставления сырья со скидкой переработка цинка внутри страны выросла в 4 раза, меди – на 27%, алюминия – 60,8 тыс. тонн. О результатах исполнения поручения Главы государства по развитию переработки сырья рассказал вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков в ходе серии пресс-конференций Правительства.

Новый механизм стимулирует производство готовой продукции, предоставляя заводам скидки: 5% для готовых изделий и 1% для промежуточных.

«Уже заключено 30 соглашений, и объемы внутренней переработки уверенно растут. Мы рассматриваем дальнейшее расширение перечня сырья, доступного для отечественных предприятий на льготных условиях», — резюмировал Олжас Сапарбеков.

16,9 млн кв метров жилья введено в эксплуатацию за 11 месяцев: план перевыполнен

В Казахстане за 11 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 16,9 млн кв. метров жилья, что составило 154,3 тыс. жилищ. Такие данные на отчетной пресс-конференции Правительства, посвященной подведению итогов года в сфере промышленности, озвучил вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов.

По его словам, строительная отрасль демонстрирует уверенный рост: объем выполненных работ достиг 8,1 трлн тенге, увеличившись на 14,7% по сравнению с прошлым годом.

«Показатели ввода жилья превышают плановые индикаторы, заложенные в Предвыборной программе Главы государства, где на 2025 год ориентир составляет 15,9 млн кв. метров», — отметил вице-министр.

Более 200 млрд тенге направлено на льготную ипотеку по программам «Наурыз»

Порядка 7,2 тыс. квартир приобретено для социально уязвимых слоев населения, а в рамках программ «Наурыз» и «Наурыз Жұмыскер» выдано займов на сумму 205,7 млрд тенге. Об итогах реализации мер господдержки в жилищной сфере рассказал вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов на отчетной пресс-конференции Правительства, посвященной подведению итогов года в сфере промышленности.

Спикер отметил, что передача функций учета очередников в «Отбасы банк» позволила сделать процесс прозрачнее. На данный момент в очереди состоят более 960 тыс. граждан.

«Государство продолжает субсидировать аренду жилья – этой мерой воспользовались более 11 тыс. граждан, на что из бюджета выделено 7,6 млрд тенге. Кроме того, выдано 4,9 тыс. льготных займов под 2% и 5% годовых», — сообщил Куандык Кажкенов.

Доступ к воде получили жители 5 685 сел: на проекты водоснабжения выделено 242 млрд тенге

На развитие систем водоснабжения и водоотведения из республиканского бюджета направлен 242 млрд тенге, что позволило обеспечить доступ к воде в 5 685 селах страны. О ходе исполнения поручения Главы государства по 100% обеспечению населения чистой питьевой водой доложил вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов на отчетной пресс-конференции Правительства, посвященной подведению итогов года в сфере промышленности.

Работа ведется в рамках Нацпроекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». В городах уровень обеспечения также растет: 73 из 90 городов уже имеют централизованное водоснабжение.

«Оставшиеся 17 городов и 463 села будут подключены к водоснабжению в плановом порядке до конца года. Также мы ведем масштабную работу по снижению износа сетей – предусмотрена модернизация 8 тыс. км коммуникаций», — подчеркнул спикер.

Ужесточение ответственности застройщиков и новый контроль: Мажилис одобрил Строительный кодекс

Новые механизмы «оперативного контроля», ужесточение требований к проектированию в сейсмических зонах и повышение ответственности за качество работ предусмотрены в проекте Строительного кодекса. Об основных новеллах документа, разработанного по поручению Главы государства, сообщил вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов на отчетной пресс-конференции Правительства, посвященной подведению итогов года в сфере промышленности.

Проект кодекса уже прошел второе чтение в Мажилисе и направлен в Сенат. Документ призван решить системные проблемы отрасли и повысить качество градостроительного планирования.

«Внедрение Государственного банка информационного моделирования (ГБИМ) станет единым окном заказчика, что переведет работу всех участников в цифровой формат и минимизирует коррупционные риски», — отметил Куандык Кажкенов.

Весь путь недропользователя оцифрован: 22 госуслуги переведены в онлайн-формат

С 1 января 2025 года в Казахстане полноценно заработала Единая платформа недропользования, на которой уже оцифрованы 22 государственные услуги. Об этом в ходе серии итоговых пресс-конференций Правительства сообщила вице-министр промышленности и строительства Жаннат Дубирова, докладывая о выполнении поручений Главы государства по улучшению инвестиционного климата.

Теперь процессы поиска участка, получения лицензий и сдачи отчетности полностью автоматизированы, что исключает бюрократию и делает сферу прозрачной.

«В 2026 году мы планируем внедрить ИИ для обработки геологических отчетов. Это позволит создать единую базу Big Data, повысить точность прогнозов и сделать геологическую информацию максимально доступной для инвесторов», — отметили в ходе брифинга.

Дроны и ИИ будут выявлять незаконную застройку в Казахстане

Государство внедряет цифровую экосистему, использующую дроны и алгоритмы ИИ для сопоставления фактической застройки с утвержденными генпланами. О переходе от «бумажного хаоса» к цифровому контролю рассказала вице-министр промышленности и строительства Жаннат Дубирова на пресс-конференции Правительства по итогам года.

Ключевым инструментом стала автоматизированная информационная система государственного градостроительного кадастра. Система позволяет в режиме реального времени выявлять нарушения и передавать данные в ГАСК.

«Уже в конце этого года ключевые услуги – от выдачи АПЗ до техусловий – станут цифровыми. А в начале 2026 года планируется пилотное внедрение ИИ-Co-pilot для автоматизированного контроля реализации цифровых генпланов», — сообщила вице-министр.

На модернизацию ЖКХ подано 174 проекта на сумму 500 млрд тенге

В рамках Нацпроекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» через новую электронную платформу закупок уже принято 174 заявки от коммунальных предприятий на общую сумму около 500 млрд тенге. Такие данные озвучила вице-министр промышленности и строительства Жаннат Дубирова в рамках серии пресс-конференций Правительства.

Запуск платформы обеспечил полный переход закупочных процедур в цифровой формат, что гарантирует прозрачность рассмотрения заявок субъектов естественных монополий.