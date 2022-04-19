Экономика
В правительстве придумали, как трансформировать малый бизнес в средний, и средний - в крупный
Диасов Ораз
корреспондент

Правительство одобрило проект Концепции развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане до 2030 года, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Документ представил вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков.

По его словам, целью принятия документа является стимулирование и развитие экономической активности бизнеса и создание конкурентоспособных субъектов МСБ.

Для этого в документе сформированы подходы развития малого и среднего предпринимательства, направленные на оказание приоритетной поддержки МСП, обладающим потенциалом для роста.

Реализация выработанных подходов будет осуществляться посредством соблюдения принципов:

- поддержки и поощрения предпринимательских инициатив;

- поощрения фискальной добропорядочности, способствования выхода из тени;

- содействие росту конкурентоспособности МСП.

Тимур Жаксылыков отметил, что подходы развития МСП будут построены по принципу пирамиды и реализованы посредством исполнения задач, направленных на решение проблем развития МСП в стране:

- создание институциональной среды, обеспечивающей предпринимательскую активность;

- развитие регулирования предпринимательской деятельности, влияющей на бизнес-климат и бизнес-среду;

- обеспечение эффективности структуры мер государственной поддержки.

«Для достижения поставленных целей и задач Концепцией планируется отмена законодательных и регуляторных актов, создающих несправедливые привилегии отдельным участникам рынка, сокращение регуляторных барьеров для МСП, предпочтение коллективным выгодам перед индивидуальными с целью повышения эффективности использования ограниченных бюджетных ресурсов. А также стимулирование создания избыточного предложения качественной промышленной, инновационной и креативной инфраструктуры для начинающего и действующего бизнеса, автоматизация и цифровизация отчетности бизнеса и сокращение разрешительных документов», - продолжил вице-министр.

Предлагается МНЭ также пересмотреть систему предоставления мер комплексной поддержки посредством переориентирования на поддержку эффективных и конкурентоспособных предпринимателей.

«Реализация положений Концепции позволит довести к 2030 году долю МСП в ВВП – до 40 %, долю среднего предпринимательства в ВВП – до 20 %, и количество занятых в МСП – до 5 млн человек. Принятие Концепции будет способствовать трансформации малого бизнеса в средний и среднего - в крупный, что, в свою очередь обеспечит позитивный мультипликативный эффект на экономику в целом», - резюмировал Тимур Жаксылыков.

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