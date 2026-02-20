В Президентском центре УДП РК состоялась встреча студентов КазНУ им. аль-Фараби и Университета Нархоз с председателем РОО «Ассамблея жастары», членом комиссии по Конституционной реформе Тимуром Джумурбаевым, сообщает Kazpravda.kz

В данном мероприятии приняло участие около 50 человек. Ключевой темой обсуждения стал предстоящий республиканский референдум по принятию новой Конституции страны.

В ходе встречи Тимур Джумурбаев подробно раскрыл основные новеллы реформы, направленные на поддержку молодого поколения:

- политическое участие: снижение возрастных порогов и внедрение квот в органах власти, а также работа новых государственных институтов, таких как Қазақстан Халық Кеңесі и Құрылтай Республики Казахстан;

- социальные гарантии: законодательное закрепление возраста молодежи до 35 лет, что расширяет доступ к жилищным программам, грантам и мерам господдержки;

- экономика и право: создание конституционного фундамента для развития креативных индустрий, защита авторских прав в цифровую эпоху и усиление гарантий трудоустройства;

- приоритет свобод: закрепление прав человека как высшей ценности государства, обеспечивающее молодежи правовой щит для самореализации.

Спикер подробно ответил на все обращения, подчеркнув, что новый Основной закон превращает молодых казахстанцев в активных субъектов государственного управления и созидателей новой реальности, предоставляя институциональные лифты для карьеры в политике, науке и бизнесе.

Студенты активно задавали вопросы, касающиеся практического применения новых норм и перспектив профессионального роста в обновленной правовой среде. Молодые люди отметили высокую значимость полученных знаний для их дальнейшей гражданской и профессиональной деятельности, а также и содержательную, интересную встречу.

По завершении встречи приглашённый гость принял участие в церемонии вручения сертификатов участникам семинара-тренинга «Казахстан в новой реальности: молодёжь в эпоху перемен».