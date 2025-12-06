Рискнули стать первыми

Пионером производства отечественных зеркал стало кызыл­ординское ТОО «AynaGlass». Как рассказала его директор Айжан Омирзакова, проект создания высокотехнологичного комплекса по выпуску зеркал был завершен менее чем за год. Под инвестиционный проект акимат облас­ти выделил земельный участок 3,6 га в индустриальной зоне Кызылорды.

– Финансирование проекта осуществлялось через Фонд развития промышленности – дочернюю организацию Банка развития Казахстана, – рассказала Айжан Омирзакова. – В составе инвесторов – местные предприниматели. Основа для зеркал приобретается на кызыл­ординском стекольном заводе Orda Glass. Краски, алюминий, напыление – все от заводов из Китая, там выпускают очень качественную продукцию.

Руководитель предприятия ознакомила с технологией производства зеркал. Конвейерная лента длиной 186 метров полностью автоматизирована. Начинается изготовление зеркала с подачи на нее стекла. После мойки, очистки и высушивания листы подаются в вакуумные камеры, где методом напыления наносится отражающий слой. Потом заготовка уходит в камеры печи, после на нее наносится двуслойная краска – защитная эмаль и напыление.

Примечательно, что, перед тем как в самом конце процесса готовый продукт сойдет с ленты на упаковку, робот наносит на каждое из зеркал дату, время, место изготовления и другие необходимые обозначения.

– Начиная бизнес, мы тща­тель­но анализировали рынок, – говорит Айжан Омирзакова. – Автоматизированный производственный комплекс присматривали в станах Европы и в других уголках мира. Оборудование для выпуска зеркал приобрели в Китае на заводе – мировом лидере подобных роботизированных устройств. Так AynaGlass стал первым в Казахстане производителем зеркал в промышленных объемах. Качест­во его продукции не уступает российским или кыргызским изделиям. Главное теперь – держать марку.

Пока завод работает в одну смену, на рабочих местах – 25 специалистов, все они – местные жители. А при запуске производства на полную мощность здесь будут заняты уже 60 человек, подчеркнула директор.

– Рынок сбыта продукции расширяется по дням, – отметила директор. – Среди заказчиков – крупные оптовики-дистрибьюторы из Алматы, Шымкента и Туркестанской области. Клиенты хвалят качество, дают лестные отзывы. Постепенно налаживаем логистику. Есть клиенты, которые забирают товар своим транспортом, есть заказчики, до которых мы доставляем сами, цена включена в договор. Теперь перед нами стоят важные задачи – полностью раскрыть потенциал, обеспечить потребности Казахстана в зеркалах и выйти на их экспорт. Говорят, «глаза боятся, а руки делают». Хочу выразить отдельное спасибо акиму области Нурлыбеку Налибаеву, который в регионе всячески поддерживает тех, кто хочет работать. Не скрою, коллектив предприятия испытывает гордость за реализацию проекта, за вклад в развитие стекольной промышленности и – главное – создание новых рабочих мест.

На всю жизнь

Руководитель проекта и один из учредителей завода Кайрат Усенов не без гордости подчерк­нул, что запуск завода полностью осуществлен местными предпринимателями. А импульсом для решительных действий стало открытие в Кызылорде стекольного предприятия.

Как вспоминает предприниматель, за 25 лет работы в стекольном бизнесе он стал свидетелем и участником всех вех его развития.

– Однажды я влюбился в стек­ло и до сегодняшнего дня его люблю, – улыбаясь, признается Кайрат. – Мой первый опыт был печален – закупил пять вагонов стекла, и пока они добирались до Кызылорды, один вагон ушел на «бой». Закупал стекло в России, Кыргызстане, Иране, Китае, открыл филиалы в Алматы, Астане... А однажды у своих покупателей увидел печи для закаливания стекла и поду­мал: почему бы не заняться самому? Шесть лет назад поехал в Китай, приобрел оборудование для мини-цеха по выпуску зеркал. Наладил производство, но меня не устраивали маленькие мощности и качество продукции.

В те годы стекольный завод в Кызылорде только строился. Тогда предприниматель решил обратиться в местные органы и приобрести участок рядом с ним.

– Открытие Orda Glass изменило все! Мы разработали проект, вложились и осуществили задуманное. Мы первыми в стране на оборудовании № 1 в мире выпускаем зеркала высокого качества. Спрос растет с каждым днем, нам осталось наладить логистику и рассчитаться с кредитами, – говорит специалист.

На следующем этапе развития проекта – запуск технологи­ческой линии по выпуску каленых крупногабаритных архитектурных стекол Jumbo.

– Скоро на заводе поставим две печи для закаливания стек­ла, – делится планами Кайрат Усенов. – Будем изготавливать стандартные шестиметровые крупноформатные листы «джамбо». На них высокий спрос в современном строительстве, им остекляют фасады и свето­прозрачные конструкции масштабных проемов. Поэтому уже скоро ждите в Кызылорде здания с шестиметровыми стек­лянными стенами.

От песка до стекла

История ТОО «AynaGlass» и других предприятий, занимаю­щихся в регионе выпуском различных видов продукции из стекла, позволяет утверждать, что в Приаралье начинает формироваться стекольный индус­триальный кластер. Судите сами. Вокруг стекольного завода Orda Glass создается сеть сопутствую­щих производств и сервисных компаний – один за другим стали открываться объекты малого и среднего бизнеса по выпуску стеклопакетов, зеркал, цветных, каленых листовых стекол, банок, бутылок, пробирок и других изделий.

По мнению заместителя акима области Ардака Зебешева, регион обладает всеми необходимыми предпосылками для создания стекольного кластера.

– Область занимает лидирую­щие позиции в Казахстане по запасам основного сырья – высококачественного кварцевого песка, – поделился Ардак Зебешев. – Его запасы превышают 64 миллиона тонн, а содержание в нем диоксида кремния достигает более 99 процентов, что делает материал идеальным для производства стекла. Кроме того, в регионе есть месторождения смежных компонентов – известняка и доломита.

Вдобавок в этом году компания «Арал сода» приступает к строительству завода кальцинированной соды мощностью 300 тыс. тонн продукции в год, что создаст дополнительные возможности для формирования полного технологического цикла отрасли внутри области.

Еще один козырь региона – устойчивое энергетическое обеспечение. Турецкая компания Аksa Energy поэтапно вводит в строй новую ТЭЦ, которая полностью покроет потребнос­ти региона в электроэнергии и создаст запас мощности для осуществления энергоемких инвестиционных проектов. Ну а стабильное газоснабжение предприятий обеспечит магистральный газопровод Бейнеу – Бозой – Шымкент, который проходит через территорию области.

Наряду с этим область располагает широким производственным и транспортным логистическим потенциалом. Развитая сеть автомобильных, железных дорог и воздушного сообщения открывает большие возможности для бесперебойной поставки сырья и транспортировки продукции на внутренний рынок и в страны СНГ, Центральной Азии, Евросою­за и Персидского залива.

Все эти слагаемые дают основание резюмировать, что Кызылорда станет центром стекольного кластера Казахстана, способного не только обеспечить внутренние потребности страны, но и выйти на экспортные рынки. По мнению регионального директора АО «НК «Kazakh invest» Мурата Балабаева, новая промышленная эпоха в Приаралье уже началась.

– Производство стекла и стек­лянных изделий – одна из наиболее перспективных рыночных ниш для импортозамещения в Казахстане, – комментирует эксперт. – Спрос на стекольную продукцию стабильно растет.

Мурат Балабаев также перечис­лил те производства, которые скоро запустят в Приаралье. К примеру, ввод завода «Арал сода» имеет стратегическое значение, поскольку кальцинированная сода формирует около 70% стои­мости сырьевой базы стекольного производства. Собственное производство соды существенно снизит издержки и повысит конкурентоспособность.

Одним из ключевых проектов формирующегося стекольного кластера станет строительство завода стеклянной тары, к которому приступает немецкая компания Medal Group GmbH. Для осуществления проекта зарегистрировано совместное предприятие ТОО «Seven Rivers Technologies», которое будет использовать передовые технологии HORN Glass Industries. Производство будет ориентировано на выпуск бесцветных и цветных бутылок, востребованных в пищевой и фарминдустрии.

Кстати, об экологической стороне проекта. Завод сможет перерабатывать более 50 тыс. тонн стеклобоя в год, возвращая его в оборот в виде новой стеклянной тары.