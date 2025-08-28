В Приаралье вопросы мира и согласия находятся в постоянном приоритете

АНК
17
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В год 30-летия Ассамблеи народа Казахстана в Приаралье проводится большая работа по обеспечению социальной стабильности, сохранению межэтнического мира и общественного согласия

 

Фото: АНК Кызылординской области

Работа ведется областной АНК, главой которой является аким области Нурлыбек Налибаев. Его заместителями на общественных началах являются член турецкого этнокультурного объединения Дилфура Байрахтарова и чеченского этнокультурного объединения Хусаин Домбаев.

О ходе дел и ее планах областной АНК рассказал глава областного управления общественного развития Руслан Каюпов.

«В регионе работают 11 этнокультурных объединений, центры которых расположены в Доме Дружбы в Кызылорде, - поделился он. – В области мероприятия в честь 30-летия АНК проводятся по утвержденному Комплексному плану. С начала года в регионе организовано более ста мероприятий областного уровня и три республиканского масштаба. В рамках пропаганды национально-культурных ценностей праздничные декады проводят областные корейский, славянский, татарский и немецкий этнокультурные объединения. Так широко проведены корейский Новый год «Соллаль», праздник «Масленица» и «Рождественская выставка» общественного этнокультурного центра «Славяне», «Сабантуй» татарского этнокультурного центра и другие».

Весной земля Сыра приняла республиканский молодежный форум «Сыр елі – достық мекені». Активистов организации «Ассамблея жастары» и делегатов из всех регионов страны приветствовали Нурлыбек Налибаев, депутат Сената Парламента РК Нурия Ниязова, глава РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев, заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования РК Акерке Абылайхан.

На днях регион посетил заместитель Председателя АНК, заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Марат Азильханов. Ознакомившись с работой этнокультурных объединений областной АНК, он отметил о стабильной ситуации в сфере межэтнической отношений в регионе.

В этом году в области реализуются 13 специальных проектов - «Ассамблея. Парламент. Маслихаты», «Государственный язык - язык межэтнического общения», «Единство - в многообразии», «Зеркало Ассамблеи», «Единое общество: согласие и доверие», «Здоровое сознание», «Адал азамат», «Новая волна», «Общие корни», «Этнокультурные объединения: социальная база реформ» и другие.

До конца года в Кызылорде пройдут межрегиональный конкурс «Мелодии дружбы», концертный «Караван дружбы», форум по подведению итогов юбилейного года АНК и республиканская научно-познавательная конференция с участием членов научно-экспертной группы при областной АНК.

Отметим о работе Совета этномедиации с участием сотрудников акиматов сел, участковых инспекторов, медиаторов, завучей школ, специалистов районных отделов общественного развития. В населенных пунктах с плотной концентрацией этносов (город Байконыр, села III Интернационал Кармакшинского района, Аккум и Бухарбай батыра Жалагашского района и других) проводятся различные мероприятия по вопросам значимости этномедиации и ее роли в разрешении разногласий в обществе. Межэтническая обстановка в них - стабильная.

В учебных заведениях области ведется комплексная информационно-разъяснительная работа по профилактике ксенофобии, недопущению дискриминации на языковой и этнической основе, этике поведения в социальных сетях, формированию межэтнического взаимного уважения и профилактике агрессивного поведения молодежи.

Особое внимание уделяется работе по популяризации достижений представителей этносов, владеющих государственным языком. Для желающих овладеть государственным языком в Доме дружбы проводятся курсы обучения казахскому языку. В воскресных школах при областной АНК при этнокультурных объединениях преподается русский, корейский и немецкий языки.

Одна из значимых новостей года – по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Кызылорде началось строительство нового Дома дружбы. Символично, что фундамент здания был заложен главой региона Нурлыбеком Налибаевым вместе с руководителями этнокультурных объединений региона 1 мая, в День единства народа Казахстана.

Новый Дом дружбы введут в эксплуатацию к 30-летию АНК до конца текущего года. Строительство здания ведется при спонсорской поддержке компании «Казатомпром» (стоимость - 3 млрд. 800 млн. тенге). Современное здание обеспечит всем необходимым работу этнокультурных объединений и активистов Ассамблеи.

Отметим, в этом году во всех районах области открыты типовые центры «Руханият орталығы» с оборудованными кабинетами «Общественного согласия». В этих центрах духовности реализуются важные проекты, направленные на сохранение национальной культуры различных этносов нашего региона.

