Пока в свет вышел только первый выпуск, который доступен в Telegram-канале проекта: https://t.me/edinstvo_comics. Вообще же серия будет состоять из восьми выпусков, каждый из которых посвящен определённому этапу становления АНК и её героям.

Первый в Казахстане комикс, посвященный деятельности Ассамблеи народа Казахстана, стал особенно актуальным в свете Послания Главы государства, где подчёркивается, что молодёжь должна активно использовать искусственный интеллект в обучении, творчестве и общественной деятельности.

Следуя этому ориентиру, студенты применили нейросетевые технологии для визуализации своих идей. Чтобы создать одного персонажа, команда использует сразу три программы на базе ИИ и несколько приложений для обработки графики. В среднем на разработку одного героя уходит полтора часа.

- Мы хотим, чтобы история Ассамблеи была интересной и живой для молодёжи. Комикс - это универсальный язык, который помогает говорить о важных вещах по-новому, - отмечают ребята.

Сейчас авторы идеи работают над созданием второго выпуска, который будет опубликован в ближайшее время.