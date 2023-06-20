В продаже близнецов подозревают кызылординку
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
В Кызылординской области полиция расследует факт продажи детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Кызылординской области установили, что 44-летняя женщина продала двух близняшек 2023 года рождения.
В отношении кызылординки начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Торговля несовершеннолетними». Проводятся следственные действия.