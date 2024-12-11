Более 100 тонн мяса купили астанчане на «Соғым Fest»

Столица
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В ярмарке приняли участие фермеры из трёх областей

Фото: пресс-служба МТИ РК

В столице в минувшие выходные прошла ярмарка «Соғым Fest», в ходе которой жители города купили более 100 тонн согым, передает Kazpravda.kz со ссылкой со ссылкой на Минторговли

В ярмарке приняли участие фермеры из Акмолинской, Абайской и Павлодарской областей. Килограмм говядины продавался по 2 300 тенге, баранина и конина — по 2 300-2 500 тенге.

«Соғым Fest» будет проводиться каждую субботу и воскресенье в торговом доме «Koktal» в Астане. Помимо мяса, на ярмарке также продаются другие продовольственные товары.

«Такие ярмарки — важный инструмент для сдерживания роста цен на продукты, особенно перед праздниками. Это также помогает сохранить традиционные формы торговли, которые являются частью нашей культуры», — отметил глава Комитета торговли МТИ РК Айдар Абилдабеков, посетивший мероприятие.

В декабре планируется провести около 400 ярмарок различного уровня. Здесь жители могут приобретать товары напрямую у производителей, без посредников.

Ранее сообщалось, где купить можно соғым в Астане.

#Астана #ярмарка #согым #мясо #соғым FEST

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