В пункте пропуска "Бахты" на границе с КНР приостановлено перемещение физических лиц

Поездки, Общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Это связано с проведением реконструкции

Фото: пресс-служба КГД МФ РК

В пункте пропуска "Бахты" на границе с КНР приостановлено перемещение физических лиц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГД.

По данным ведомства, в связи с безвизовым режимом с Китаем ожидается увеличение потока перемещения физических лиц в пунктах пропуска на казахстанско-китайском участке государственной границы.

"В настоящее время комитетом государственных доходов проводится работа по модернизации и техническому дооснащению пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе без фактического закрытия, в том числе на пункте пропуска «Бахты» области Абай. При этом в данный период времени пересечение в пункте пропуска  "Бахты" осуществляется согласно временной технологической системе, соответственно, при проведении контроля отсутствует возможность обеспечения безопасности физических лиц на время проведения реконструкции. В целях безопасности граждан обеих сторон перемещение физических лиц в пункте пропуска "Бахты (РК) -  Покиту (КНР)" области Абай на период проведения реконструкции с 10 ноября 2023 года  приостановлено",  - говорится в сообщении.

Отмечается, что организация перемещения физических лиц в соседних пунктах пропуска "Майкапшагай (РК) – Зимунай (КНР)" Восточно-Казахстанской области, "Алаколь (РК) – Алашанькоу (КНР)", "Нур жолы" (РК) – "Хоргос" (КНР) области Жетысу, "Калжат (РК) – Дулаты (КНР)" Алматинской области осуществляется в штатном режиме.

Отметим, с 10 ноября безвизовый режим с Китаем вступил в силу в Казахстане. Свое мнение по этому соглашению высказал политолог, руководитель Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев.

#Китай #граница #пункт пропуска #без визы #Бахты #физические лица

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