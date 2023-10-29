В результате ДТП в Египте погибли 32 человека

Пассажирский автобус врезался в припаркованный автомобиль на шоссе, соединяющем Каир и Александрию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на издание africanews.com

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В результате столкновения нескольких автомобилей на междугородней трассе Каир-Александрия по меньшей мере 63 человека получили ранения, сообщил Минздрав Египта. Машины скорой помощи поспешили на место аварии чтобы доставить пострадавших в близлежащие больницы, говорится в сообщении.

Местные СМИ сообщают, что автобус направлялся в Каир, когда врезался в припаркованный на обочине легковой автомобиль. Следом и другие автомобили врезались в автобус, некоторые из них загорелись.

Государственная газета «Аль-Ахрам» сообщила, что всего в крупном ДТП пострадали 29 автомобилей.

Днем ранее метеорологическое управление Египта предупреждало о сильном тумане на автомагистралях, сообщают местные СМИ.

Дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом ежегодно уносят тысячи жизней в Египте, который имеет плохие показатели безопасности на транспорте. Аварии и столкновения в основном вызваны превышением скорости, плохими дорогами или несоблюдением правил дорожного движения.