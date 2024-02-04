В РК будут готовить профессиональных тренеров по хоккею

Ректор Казахской академии спорта и туризма Бауыржан Закирьянов и генеральный директор Федерации хоккея Казахстана Глеб Каратаев подписали двустороннее соглашение, сообщает Миннауки РК.

Цель – развитие хоккейного спорта в стране, подготовка тренеров по хоккею. В рамках соглашения планируется совместная разработка образовательной программы.

«Хоккей начал развиваться в Казахстане в середине прошлого века. У нас также есть значительные успехи, однако за последнее десятилетие развитие хоккея замедлилось. Это может быть связано с нехваткой специалистов. Мы всегда готовы восполнить этот пробел. Если мы будем готовить хоккейных тренеров вместе, то хоккей в стране совершит прогресс. Молодежь обязательно заинтересуется этим видом спорта, и на различных соревнованиях будет повышать наш авторитет», - отметил Бауыржан Закирьянов.