В самом отдаленном селе области Абай открыли современный спорткомплекс

Спорт,Строительство
89
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Общая площадь здания составляет 888,5 кв м. Комплекс способен одновременно принять 110 человек

Фото пресс-службы акимата области Абай

В селе Алгабас, расположенном в 360 км от областного центра, состоялась церемония открытия современного физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В селе Алгабас проживают 883 человека, из них 210 – школьники, а количество детей в возрасте от 9 до 16 лет составляет 96. В новом комплексе уже начат набор тренеров по волейболу и баскетболу.

В церемонии торжественного открытия принял участие аким области Абай Берик Уали. Он поздравил жителей села с этим значимым событием и подчеркнул важность развития спортивной инфраструктуры для региона.

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал: «Здоровье народа – главное богатство государства. Спорт – основа нации». Развитие массового спорта способствует открытию пути профессиональному спорту и укреплению здоровья населения. Новый спортивный комплекс, построенный в соответствии с современными требованиями, создает жителям села условия для укрепления здоровья, повышает интерес детей и молодежи к спорту и помогает с пользой проводить свободное время. Этот новый объект даст селу дополнительный импульс развития спорта в регионе, – сказал Берик Уали.

В ходе торжественного мероприятия аким области вручил ключи от микроавтобуса для спорткомплекса. В честь открытия спорткомплекса в селе прошли соревнования по волейболу.

 

 

#открытие #ФОК #Алгабас

Популярное

Все
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Не только помощь, но и образ жизни
На пороге Нового Казахстана
Казахстан и Корея расширяют рамки программы добровольного выезда
Гигантский осетр из металла
Правительство отвечает
Не бойтесь проявить себя!
Нацелены на расширение партнерства
Снижая уровень жестокости
Устойчивый рост и большие планы
Кошкарата: очистить дно и берега
Ушел из жизни основоположник казахстанской школы диалектической логики
Бензин станет качественней
Конструктивный обмен мнениями
Вновь обострилась проблема водоснабжения сел
Стратегия опережающих действий
Системный подход дает результат
База для повышения конкурентоспособности
«Исцеление» за три сеанса
Сформировать мультимодальный логистический каркас
Политика здравого смысла
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Сделать работу сельских акимов эффективной
Различают только по погонам
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
В основе успеха – кооперация науки и производства
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Глава государства принял участие в заседании Совета ОДКБ в узком составе
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Урок от чемпионов: знаменитые спортсмены присоединились к антинаркотической акции в Астане
Отважного школьника наградили за поимку автоугонщика
Чтобы тайное стало явным
Началось строительство сталелитейного завода
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане

Читайте также

Президент поздравил чемпиона мира по таеквондо Бейбарыса Ка…
В Акмолинской области завершили долгострой: открыт новый ФОК
Битва палуанов
Наше будущее

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]