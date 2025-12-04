Фото пресс-службы акимата области Абай

В селе Алгабас, расположенном в 360 км от областного центра, состоялась церемония открытия современного физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В селе Алгабас проживают 883 человека, из них 210 – школьники, а количество детей в возрасте от 9 до 16 лет составляет 96. В новом комплексе уже начат набор тренеров по волейболу и баскетболу.

В церемонии торжественного открытия принял участие аким области Абай Берик Уали. Он поздравил жителей села с этим значимым событием и подчеркнул важность развития спортивной инфраструктуры для региона.

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал: «Здоровье народа – главное богатство государства. Спорт – основа нации». Развитие массового спорта способствует открытию пути профессиональному спорту и укреплению здоровья населения. Новый спортивный комплекс, построенный в соответствии с современными требованиями, создает жителям села условия для укрепления здоровья, повышает интерес детей и молодежи к спорту и помогает с пользой проводить свободное время. Этот новый объект даст селу дополнительный импульс развития спорта в регионе, – сказал Берик Уали.

В ходе торжественного мероприятия аким области вручил ключи от микроавтобуса для спорткомплекса. В честь открытия спорткомплекса в селе прошли соревнования по волейболу.