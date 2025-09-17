Напомним, здание было возвращено SU по решению суда всего несколько месяцев назад.

«Той үстінде тәтті күндер, жас жұбайлар, шат күліңдер...» – эти строчки, известные всем из пес­ни, ставшей хитом и негласным гимном молодоженов и свадеб, были написаны в этом студенчес­ком общежитии. А если точнее – на втором этаже в комнате 256.

Известный ученый Улыкпан Сыдыков, пришедший на открытие, поделился воспоминаниями о создании песни «Той жыры»:

– Мы написали ее в подарок другу на свадьбу. Выступать нужно было уже вечером. Буквально за полчаса придумали и текст, и мелодию. А через несколько месяцев песню знал весь Казахстан, и сам народ дал ей имя. С тех пор прошло 55 лет, и ни одна нота, ни одно слово не изменились.

На мероприятие пришли и бывшие студенты, участники легендарного ансамбля «Дос-Мұқасан» – Досым Сулеев, Мурат Кусаинов, именитые выпускники Политеха, Казахского нацио­нального исследовательского технического университета. Гостей встречал студенческий ансамбль, исполнивший хиты «Дос-Мұқасан». А молодежь тут же представила импровизированную свадебную сценку: «молодожены» были одеты в наряды 70-х годов прошлого столетия, а на стене висел ковер, где ватой были выложены имена брачующихся...

Все, кому интересна история легендарной группы, могут увидеть разместившуюся в общежитии экспозицию, посвященную творчеству ансамбля «Дос-Мұқасан». Здесь, в частнос­ти, есть и раритетные рукописи со словами и нотами «Той жыры».

– Мы стремились сохранить исторический облик общежития и одновременно оснастить его по современным стандартам. Теперь студенты получат не только комфортные условия для жизни, но и пространство для учебы и творчества, – отметил директор департамента строительства университета Ришат Тыныбеков.

Стоит сказать, что дизайн разработали докторанты университета Данияр и Асылгуль Байдаралины, которые в сжатые сроки представили эскизы и лично контролировали оформление внутренних помещений общежития.

Сейчас идет сбор материалов эпохи «Дос-Мұқасан»: архивных фотографий, писем, нот... За самый интересный раритет назначен специальный приз в размере 1 млн тенге. Также объявлен конкурс на лучший дизайн кафе «Дос-Мұқасан», победитель которого тоже получит награду.

Всего в общежитии 200 мест, и в перспективе оно станет еще более комфортным и уютным, пообещали в вузе. Его возвращение в собственность университета стало возможным при активном участии прокуратуры Турксибского района г. Алматы. Именно по ее иску суд признал недействительными незаконные сделки приватизации и обязал вернуть общежитие в собственность Satbayev University. И теперь историческое здание, связанное с именем ансамбля «Дос-Мұқасан», вновь обрело свое истинное предназначение – служить студентам.