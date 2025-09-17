В Satbayev University распахнуло двери студенческое общежитие с символичным названием

Вокруг нас
9
Зарина Москау
специальный корреспондент

Новый дом будет напоминать студентам о богатой истории университета, считает руководство вуза. 

фото предоставлено пресс-службой университета

Напомним, здание было возвращено SU по решению суда всего несколько месяцев назад.

«Той үстінде тәтті күндер, жас жұбайлар, шат күліңдер...» – эти строчки, известные всем из пес­ни, ставшей хитом и негласным гимном молодоженов и свадеб, были написаны в этом студенчес­ком общежитии. А если точнее – на втором этаже в комнате 256.

Известный ученый Улыкпан Сыдыков, пришедший на открытие, поделился воспоминаниями о создании песни «Той жыры»:

– Мы написали ее в подарок другу на свадьбу. Выступать нужно было уже вечером. Буквально за полчаса придумали и текст, и мелодию. А через несколько месяцев песню знал весь Казахстан, и сам народ дал ей имя. С тех пор прошло 55 лет, и ни одна нота, ни одно слово не изменились.

На мероприятие пришли и бывшие студенты, участники легендарного ансамбля «Дос-Мұқасан» – Досым Сулеев, Мурат Кусаинов, именитые выпускники Политеха, Казахского нацио­нального исследовательского технического университета. Гостей встречал студенческий ансамбль, исполнивший хиты «Дос-Мұқасан». А молодежь тут же представила импровизированную свадебную сценку: «молодожены» были одеты в наряды 70-х годов прошлого столетия, а на стене висел ковер, где ватой были выложены имена брачующихся...

Все, кому интересна история легендарной группы, могут увидеть разместившуюся в общежитии экспозицию, посвященную творчеству ансамбля «Дос-Мұқасан». Здесь, в частнос­ти, есть и раритетные рукописи со словами и нотами «Той жыры».

– Мы стремились сохранить исторический облик общежития и одновременно оснастить его по современным стандартам. Теперь студенты получат не только комфортные условия для жизни, но и пространство для учебы и творчества, – отметил директор департамента строительства университета Ришат Тыныбеков.

Стоит сказать, что дизайн разработали докторанты университета Данияр и Асылгуль Байдаралины, которые в сжатые сроки представили эскизы и лично контролировали оформление внутренних помещений общежития.

Сейчас идет сбор материалов эпохи «Дос-Мұқасан»: архивных фотографий, писем, нот... За самый интересный раритет назначен специальный приз в размере 1 млн тенге. Также объявлен конкурс на лучший дизайн кафе «Дос-Мұқасан», победитель которого тоже получит награду.

Всего в общежитии 200 мест, и в перспективе оно станет еще более комфортным и уютным, пообещали в вузе. Его возвращение в собственность университета стало возможным при активном участии прокуратуры Турксибского района г. Алматы. Именно по ее иску суд признал недействительными незаконные сделки приватизации и обязал вернуть общежитие в собственность Satbayev University. И теперь историческое здание, связанное с именем ансамбля «Дос-Мұқасан», вновь обрело свое истинное предназначение – служить студентам.

#общежитие #Дос-Мұқасан #Satbayev University

Популярное

Все
В Туркестане открыт гребной канал
Духовный центр Жетысу
Сельское хозяйство – стратегический актив
Стараться помочь каждому
В Мажилисе ­Парламента прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
Выстрелы в ночной степи
Высшая награда для мастера
Семья Дуйсебаевых: пятьсот лет учительства
Межэтнический диалог на страницах СМИ
Культура труда и неприятие иждивенчества
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Цифровая трансформация судебной системы
Началось возведение энергоблока
Apple презентовала iPhone 17
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Политические реформы и цифровой суверенитет
Состояние основателя Oracle увеличилось на $70 млрд за сутки
Контуры будущего определены
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Уголовное дело завели на казахстанского блогера за призыв к убийству детей с аутизмом
В Отбасы банке разьяснили вопрос по выдаче денег из ЕНПФ на лечение зубов
Обсужден проект строительства ТЭЦ
На Кубе полный блэкаут
Как изменились цены на жилье в Казахстане
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
День кино отмечают в Казахстане
«Маскарад» в Шымкенте
Признание в любви
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

А лаборатория-то зеленая!
На Кок-Тобе состоялся масштабный перфоманс «Жаңа ритмге қос…
Отметил юбилей по-спортивному
Мурал в подарок городу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]