В Семее открылась выставка Толеугазы Жубанышева Изобразительное искусство 17 июля 2024 г. 6:00 1661 Флора Левина собственный корреспондент по области Абай Толеугазы Жубанышев живет и работает в Семее. Преподает в университете и все время пишет картины. На них можно без труда узнать улицы Семея, ландшафты Восточного Казахстана, знакомые лица. фото автора Это опытный и известный художник. За его плечами уже почти 30 лет профессиональной, художественной и педагогической деятельности. В экспозиции музея изобразительных искусств им. семьи Невзоровых представлено 28 живописных, 14 графических работ художника. Открытие выставки совпало с 65-летием художника. – Толеугазы Жубанышев – зрелый мастер с большим опытом в изобразительном искусстве. Его творческие предпочтения – живопись и различные графические техники. Художник не ограничивает себя выбором сюжетов, жанров и материалов. Для него свойственно работать в реалистической манере, – отметила куратор выставки Наталья Неделькина. – Толеугазы Рахимович – активный участник многих республиканских пленэров и симпозиумов. Прекрасные уголки Казахстана часто встречаются на его полотнах. Увлеченность художника точностью воспроизведения, мастерство исполнения позволяют посетителям выставки по-новому взглянуть на уже привычные сюжеты. Выставка в очередной раз демонстрирует высокий потенциал мастера и широту его творческого горизонта. Особенное отношение у художника к природе родного края, своему городу – Семею. В его работах ощущается желание запечатлеть жизнь вокруг себя, запомнить ее, сохранить и бережно передать зрителям. Основная тема выставки выстраивается вокруг трех больших полотен – «Дом Триумф», «Мечеть» и «Церковь». Среди работ художника особое место занимают портреты. На выставке представлена целая галерея образов, где он с особым вниманием к деталям запечатлел друзей, коллег по работе и просто знакомых. #Семей #выставка #искусство #Толеугазы Жубанышев