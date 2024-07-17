В Семее открылась выставка Толеугазы Жубанышева

Изобразительное искусство
1661
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Толеугазы Жубанышев живет и работает в Семее. Преподает в университете и все время пишет картины. На них можно без труда узнать улицы Семея, ландшафты Восточного Казахстана, знакомые лица.

фото автора

Это опытный и известный художник. За его плечами уже почти 30 лет профессио­нальной, художественной и педагогической деятельности.

В экспозиции музея изо­бразительных искусств им. семьи Невзоровых представлено 28 живописных, 14 графичес­ких работ художника. Открытие выставки совпало с 65-летием художника.

– Толеугазы Жубанышев – зрелый мастер с большим опытом в изобразительном искусстве. Его творческие предпочтения – живопись и различные графические техники. Художник не ограничивает себя выбором сюжетов, жанров и материалов. Для него свойственно работать в реалистической манере, – отметила куратор выставки Наталья Неделькина. – Толеу­газы Рахимович – активный участник многих республиканских пленэров и симпозиумов. Прекрасные уголки Казахстана часто встречаются на его полотнах. Увлеченность художника точностью воспроизведения, мастерство исполнения позволяют посетителям выставки по-новому взглянуть на уже привычные сюжеты. Выставка в очередной раз демонстрирует высокий потенциал мастера и широту его творческого горизонта.

Особенное отношение у художника к природе родного края, своему городу – Семею. В его работах ощущается желание запечатлеть жизнь вокруг себя, запомнить ее, сохранить и бережно передать зрителям. Основная тема выставки выстраивается вокруг трех больших полотен – «Дом Триумф», «Мечеть» и «Церковь».

Среди работ художника особое место занимают портреты. На выставке представлена целая галерея образов, где он с особым вниманием к деталям запечатлел друзей, коллег по работе и просто знакомых.

#Семей #выставка #искусство #Толеугазы Жубанышев

Популярное

Все
Есть идея для стартапа. Что дальше?
Завершается капремонт автобана Караганда – Балхаш
Праздники – время изучать казахский
«Зеленый» отряд в действии
Школьник пишет сказки о родном крае
Бесплатные языковые курсы для жителей столицы
Двери в мир новых перспектив
Чужие среди своих
Периодическая печать – глаза, слух и язык народа
Как обычный мальчишка зергером стал
Костанайские орнитологи создают гнездовые платформы
Арт-объекты из мусора создает Король
Не бывает много винограда, бывает мало места!
Казахстанцев призвали 22 июля не садиться за руль автомобиля
Паводки в Казахстане: правительство выделило еще 22,7 млрд тенге
Реконструкция автодороги Атырау - Астрахань завершится в этом году
Трещины в домах: дело об аварийном жилье поступило в суд Актобе
Гнездо редкой птицы показали в «Ертіс Орманы»
Лесной пожар в Измире угрожает населенным пунктам
Глобальный сбой произошел в работе банков и авиакомпаний
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию
13 июля стартует прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Жалобы астанчан на работу «скорой» обсудили в акимате
Минюст запустил пилотный проект по борьбе с мошенничеством
«Шустрые иголочки» вышивают крестиком и снимают стресс
Микс традиций и инноваций
Сенат Казахстана инициировал закон о противодействии семейно-бытовому насилию в рамках МПА СНГ
Досудебное расследование в отношении экс-министра юстиции Бекетаева завершено
Илон Маск сделал пожертвование на избирательную кампанию Дональда Трампа
Ребенок попал под машину на парковке торгового дома в Жезказгане
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
XVII заседание Молодежного совета ШОС прошло в Астане
Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Казахстанские автоперевозчики смогут доезжать до крупных городов и портов Китая
Гайни Хайруллина – первая казахстанская женщина-режиссер

Читайте также

Микс традиций и инноваций
Живопись степи: Нацмузей подготовил каталог к своему юбилею
Картина Тициана ушла с молотка за 18 млн евро в Лондоне
Токаев посетил выставку в Национальном музее

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]