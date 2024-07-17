В Семее открылась выставка Толеугазы Жубанышева

Это опытный и известный художник. За его плечами уже почти 30 лет профессио­нальной, художественной и педагогической деятельности.

В экспозиции музея изо­бразительных искусств им. семьи Невзоровых представлено 28 живописных, 14 графичес­ких работ художника. Открытие выставки совпало с 65-летием художника.

– Толеугазы Жубанышев – зрелый мастер с большим опытом в изобразительном искусстве. Его творческие предпочтения – живопись и различные графические техники. Художник не ограничивает себя выбором сюжетов, жанров и материалов. Для него свойственно работать в реалистической манере, – отметила куратор выставки Наталья Неделькина. – Толеу­газы Рахимович – активный участник многих республиканских пленэров и симпозиумов. Прекрасные уголки Казахстана часто встречаются на его полотнах. Увлеченность художника точностью воспроизведения, мастерство исполнения позволяют посетителям выставки по-новому взглянуть на уже привычные сюжеты. Выставка в очередной раз демонстрирует высокий потенциал мастера и широту его творческого горизонта.

Особенное отношение у художника к природе родного края, своему городу – Семею. В его работах ощущается желание запечатлеть жизнь вокруг себя, запомнить ее, сохранить и бережно передать зрителям. Основная тема выставки выстраивается вокруг трех больших полотен – «Дом Триумф», «Мечеть» и «Церковь».

Среди работ художника особое место занимают портреты. На выставке представлена целая галерея образов, где он с особым вниманием к деталям запечатлел друзей, коллег по работе и просто знакомых.