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В состав рабочей группы вошли представители правоохранительных органов. Она будет вырабатывать предложения по строительным компаниям, допустившим нарушения закона и незаконно привлекавшим средства граждан на жилищное строительство.

Центр будет оказывать дольщикам юридическую помощь. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля по области Абай Сайлау Байназаров.

«Здесь дольщики могут принести свои договоры и зарегистрировать их. Для чего это нужно? Чтобы рассматривать проблемы каждого дольщика в индивидуальном порядке. Если у нас не будет документов по договорам или фискальных чеков, подтверждающих вложения в жильё, как мы сможем это рассматривать? Когда жители зарегистрируют свои договоры в центре, мы сможем рассматривать их с юридической точки зрения», – пояснил представитель управления.

Как сообщили в управлении, в 2022-2024 годах в Семее были построены десятки многоквартирных домов без разрешительных документов. Установлено, что 547 дольщиков вложили свои средства в строительство этих объектов.

По словам Сайлау Байназарова, ни один дольщик не останется без внимания. Этот вопрос находится на личном контроле акима области. Представители акимата и управления готовы работать с каждым дольщиком индивидуально и выстраивать открытый диалог.