Как отмечают прокуроры, такие деревья не произрастают в Семее и несвойственны климатическим условиям Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура города Семей пресекла попытку нецелевого расходования бюджетных средств на сумму 150 млн тенге при проведении государственного конкурса по вырубке сухостойных деревьев и уходу за зелеными насаждениями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

В ходе проверки конкурсной документации были выявлены завышенные и необоснованные требования к потенциальным участникам, в том числе — наличие дорогостоящего оборудования для вырубки деревьев высотой до 40 метров, что является избыточным требованием, поскольку такие деревья не произрастают в Семее и несвойственны климатическим условиям Казахстана.

Кроме того, в конкурсных документах обнаружены расхождения между сметной и технической частями, что создавало высокий риск нецелевого использования государственных средств.

Подобные нарушения ограничивали круг потенциальных участников и противоречили принципам добросовестной конкуренции, отметили в ГП РК.

По результатам принятых прокуратурой мер конкурс был отменён, а документация приведена в соответствие с законодательством. Это позволило не только предотвратить необоснованные траты бюджета, но и восстановить справедливые условия для всех участников рынка, добавили в надзорном органе.