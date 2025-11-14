В Семее задержан 19-летний наркозакладчик

Закон и Порядок
10
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

При обыске полицейские обнаружили более 100 доз с синтетическими наркотиками

Фото пресс-службы ДП области Абай

В Департамент полиции области Абай поступила информация о том, что 19-летний житель города Семей незаконно хранит психотропные вещества в особо крупном размере с целью сбыта, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УПН и спецподразделения «Арлан» ДП области Абай был задержан подозреваемый.

- При личном обыске у него обнаружены и изъяты металлический предмет со следами нагара, 19 полимерных пакетов, обмотанных изоляционной лентой черного цвета с порошкообразным веществом белого цвета, а также перчатки и ключи. На месте происшествия дополнительно изъят сотовый телефон марки Samsung S25. В результате обыска арендованной квартиры подозреваемого полицейскими изъято 101 полимерный пакет, обмотанный изоляционной лентой белого цвета, 66 аналогичных пакетов, обмотанных черной и белой лентой, сотовый телефон марки Samsung A12, перчатки. Все изъятое направлено на судебно-химическую экспертизу. Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления задержанным каннабиноидов, - рассказали в пресс-службе ДП области Абай

В ходе допроса задержанный пояснил, что с апреля 2025 года работает курьером интернет-магазина по продаже наркотических средств. По указанию куратора он забрал из тайника в городе Павлодар психотропное вещество «мефедрон» в количестве 300 граммов, после чего привез его в Семей, где расфасовал и начал делать тайниковые закладки. Во время очередной попытки распространения наркотика был задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и причастных лиц.

#Семей #наркотики #парень

Популярное

Все
Чем гордится Рузама
«Моя духовная опора, мой ориентир...»
Казахстан принял участие в работе 77-й Всемирной книжной выставки в Германии
Путешествие в историю, взгляд в будущее
Его Величество король вальса
Возрождая казахскую породу тазы
Когда глина оживает
Корма для рыбных мест
Лидеры в сегменте HoReCa
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
Большой футбол начинается с малых полей
Так продлевали жизнь памятнику
И житница, и туристический центр
Философия тенниса Зангара Нурланулы: шаг за шагом, матч за матчем
Была мельница – будет гостиница
«Бойтесь данайцев…»
Человек собаке друг? Пока только на словах
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Улытау открывают автопутешественники
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Все строго по правилам
У школы – новоселье!
Казахстан и Соглашения Авраама: Этот шаг укладывается во внешнюю политику РК — Ильгар Велизаде
Заработал кирпичный завод
Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США»
Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
В партнерстве государства и общества
ChatGPT Edu станет частью образовательной системы Казахстана
Лауреаты премии «Дарын» определены
27 проектов реализуют в ЗКО на возвращенные активы
Илья Скуб назначен председателем комитета в Минтруда
В стране восстанавливают популяции редких видов животных
Интеллектуальную собственность – из тени
Тут рождаются новые имена
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

В Алматы задержали мужчину за деструктивный месседж в соцсе…
В Акмолинской области изъяли более 12 кг синтетического нар…
Пожизненное лишение свободы запросил прокурор по делу об уб…
Житель Астаны придумал историю о семейной трагедии для сбор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]