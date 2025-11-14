При обыске полицейские обнаружили более 100 доз с синтетическими наркотиками

Фото пресс-службы ДП области Абай

В Департамент полиции области Абай поступила информация о том, что 19-летний житель города Семей незаконно хранит психотропные вещества в особо крупном размере с целью сбыта, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УПН и спецподразделения «Арлан» ДП области Абай был задержан подозреваемый.

- При личном обыске у него обнаружены и изъяты металлический предмет со следами нагара, 19 полимерных пакетов, обмотанных изоляционной лентой черного цвета с порошкообразным веществом белого цвета, а также перчатки и ключи. На месте происшествия дополнительно изъят сотовый телефон марки Samsung S25. В результате обыска арендованной квартиры подозреваемого полицейскими изъято 101 полимерный пакет, обмотанный изоляционной лентой белого цвета, 66 аналогичных пакетов, обмотанных черной и белой лентой, сотовый телефон марки Samsung A12, перчатки. Все изъятое направлено на судебно-химическую экспертизу. Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления задержанным каннабиноидов, - рассказали в пресс-службе ДП области Абай

В ходе допроса задержанный пояснил, что с апреля 2025 года работает курьером интернет-магазина по продаже наркотических средств. По указанию куратора он забрал из тайника в городе Павлодар психотропное вещество «мефедрон» в количестве 300 граммов, после чего привез его в Семей, где расфасовал и начал делать тайниковые закладки. Во время очередной попытки распространения наркотика был задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и причастных лиц.