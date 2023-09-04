В шахте "Казахстанская" до сих пор не потушили очаги пожаров

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент

Работу комиссии по расследованию группового несчастного случая продлили.

Фото пресс-службы акимата Карагандинской области

В шахте «Казахстанская» продолжают тушить очаги пожаров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«Работа правительственной комиссии по расследованию группового несчастного случая вследствие пожара на шахте «Казахстанская» продлена на 10 рабочих дней. На аварийном участке шахты работают 27 горноспасателей, а также 14 горнорабочих. Возведены и заполнены на 100% 9 перемычек, ведутся работы по возведению 3-х перемычек. Продолжается тушение очагов пожаров. Газовая обстановка под контролем. Ухудшения показателей температуры в местах работы нет», - сообщила официальный представитель МЧС РК Жанна Дауренбекова.

Напомним, 17 августа 2023 года в 10:05 на шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находились 227 человек. 222 работника вывели на поверхность, 5 человек погибли.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».

Президент РК поручил провести всестороннее расследование причин пожара на шахте «Казахстанская», оказать всю необходимую помощь пострадавшим, провести переговоры с АО «АрселорМиттал Темиртау» относительно неукоснительного обеспечения безопасности персонала.

Спецкомиссия проводит всестороннее расследование причин происшествия на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области. 

Семьям погибших шахтеров и пострадавшим горнякам окажут помощь.

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