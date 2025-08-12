Фото: Национальная гвардия МВД РК

По информации пресс-службы Нацгвардии, прямо в зале ожидания артисты исполнили знаменитую песню Абая Кунанбаева «Көзімнің қарасы». Таким образом они отметили 180-летие великого казахского поэта, просветителя и композитора, подарив гостям аэропорта атмосферу национального колорита и теплое знакомство с культурным наследием Казахстана.

«Для нас было важно, чтобы эта песня прозвучала не только в концертном зале, но и в месте, где люди разных стран и культур пересекаются каждый день. Это наш способ рассказать о Казахстане и отдать дань памяти Абаю», — поделился один из участников хора Бауыржан Алтынбеков.

Исполнение вызвало живой отклик у слушателей: многие останавливались, чтобы насладиться мелодией, снимали выступление на телефоны и аплодировали артистам.