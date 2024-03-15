В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024
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Восемь сильнейших команд европейского футбола текущего сезона сегодня узнали своих будущих соперников, сообщает Kazpravda.kz
Пары 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024:
«Арсенал» (Англия) — «Бавария» (Германия);
«Атлетико» Мадрид (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);
«Реал» Мадрид (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия);
«ПСЖ» (Франция) — «Барселона» (Испания).
Первые матчи четвертьфинала пройдут 9 и 10 апреля 2024 года. Ответные игры пройдут 16 и 17 апреля 2024 года.
Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити».