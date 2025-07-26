В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении водителя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Подсудимый 27 мая 2025 года на ул. Берди Кожа батыра на пешеходном переходе сбил потерпевшую, которая от полученных травм скончалась на месте.

Вина подсудимого доказана. Прокурор просил суд назначить ему наказание в виде лишения свободы. Подсудимый полностью признал вину, чистосердечно раскаялся и просил суд назначить легкое наказание.