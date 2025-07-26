В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении водителя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов города
Подсудимый 27 мая 2025 года на ул. Берди Кожа батыра на пешеходном переходе сбил потерпевшую, которая от полученных травм скончалась на месте.
Вина подсудимого доказана. Прокурор просил суд назначить ему наказание в виде лишения свободы. Подсудимый полностью признал вину, чистосердечно раскаялся и просил суд назначить легкое наказание.
"Суд, при назначении наказания учел наличие смягчающих обстоятельств, в виде признании вины и чистосердечное раскаяния в содеянном, также наличие малолетних детей, отягчающие обстоятельства судом не установлены. Ему назначено наказание 2 года 6 месяцев лишения свободы, с лишением права управления транспортным средством сроком на 5 лет. Гражданский иск удовлетворен частично. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.