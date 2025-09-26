По информации заместителя руководителя управления развития комфортной городской среды ­Мурата Абдрахманова, проект реализуется в два этапа. Первый участок протяженностью 2,6 км уже в активной фазе. Строительство ведется в микрорайоне Нурсат, в котором во время обильных осадков возникает угроза затопления жилых домов и объектов инфраструктуры.

Общая протяженность канала составит 4,5 км. Стоимость строительства оценивается примерно в 1 млрд тенге. Завершить весь проект планируют до конца текущего года.

Предполагается, что летом канал будет подпитываться водой из Большого магистрального канала (БМК), благодаря чему удастся сохранить влажность на прилегающей территории и поддерживать благоприятный микроклимат. Городские власти также рассматривают возможность создания парковой зоны вдоль нового канала, что сделает район еще более привлекательным для жителей и гостей города.

Параллельно в Шымкенте ведется активная подготовка к осенне-­весеннему периоду. По данным управления развития комфортной городской среды, ирригационные лотки по всему городу очищены, обследованы проблемные участки. В зоне повышенного внимания микрорайоны, где в прошлые годы наблюдались подтопления во время обильных осадков. Это жилые массивы Бадам, Карабастау и другие.

Благодаря реализации проекта по строительству канала Каусар Шымкент делает еще один шаг к созданию устойчивой городской инфраструктуры, способной справляться с климатическими вызовами и улучшать качество жизни горожан.