Скрывавшегося более 16 лет убийцу задержали в Шымкенте

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Преступник, совершивший особо тяжкое преступление в 2009 году возле кафе «Астория», скрывался от правосудия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Преступник находился в международном розыске более 16 лет.

9 января 2009 года возле кафе «Aстория» гражданин «А», применив огнестрельное оружие, совершил особо тяжкое преступление против личности, после чего скрылся.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование.

В прошлом году сообщалось, как в одном из поселков Павлодарской области задержан преступник, находившийся с 2011 года в международном розыске за совершение убийства мужчины из огнестрельного оружия.

#розыск #убийство #преступник #интерпол

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