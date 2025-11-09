В СКО ограничено движение транспорта

Транспорт
2

Из-за обильных осадков и интенсивного движения большегрузного транспорта на участке "Тимирязево – Сарыколь – граница области" повредилось покрытие дороги, передает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

С 11:00 9 ноября вводится временное ограничение движения для всех видов транспортных средств для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Альтернативное движение из города Костанай в Тимирязевский район осуществляется по следующим автомобильным дорогам республиканского значения:

KAZ03 «Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай (с обходом) – граница РФ (п/п Кайрак)» — км 553–768;

KAZ13 «Жезказган – Аркалык – Петропавловск» — км 673–786;

KZ15-05 «Волошинка – Сергеевка – Тимирязево» — км 56–119.

Ориентировочное время открытия дороги - 11 ноября в 11:00.

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.

#транспорт #СКО #ограничение движения

