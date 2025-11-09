Из-за обильных осадков и интенсивного движения большегрузного транспорта на участке "Тимирязево – Сарыколь – граница области" повредилось покрытие дороги, передает Kazpravda.kz
С 11:00 9 ноября вводится временное ограничение движения для всех видов транспортных средств для проведения ремонтно-восстановительных работ.
Альтернативное движение из города Костанай в Тимирязевский район осуществляется по следующим автомобильным дорогам республиканского значения:
KAZ03 «Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай (с обходом) – граница РФ (п/п Кайрак)» — км 553–768;
KAZ13 «Жезказган – Аркалык – Петропавловск» — км 673–786;
KZ15-05 «Волошинка – Сергеевка – Тимирязево» — км 56–119.
Ориентировочное время открытия дороги - 11 ноября в 11:00.
Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.