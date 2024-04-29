В СКО водитель сбил полицейского насмерть

Нарушитель находится в розыске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП СКО

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28 апреля на трассе республиканского значения «Челябинск - Новосибирск» 8-летнего сотрудника полиции сбила машина. От полученных травм он скончался на месте.

В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление водителя а/м, совершившего наезд.