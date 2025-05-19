Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии об условиях пребывания Секретариата на территории Республики Казахстан от 26 июня 2007 года», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, Протокол направлен на улучшение условий пребывания Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии на территории Республики Казахстан, расширение привилегий и иммунитета членов персонала Секретариата. Привилегии и иммунитет будут предоставляться всем сотрудникам Секретариата независимо от категории персонала и от гражданства.

В частности, вносятся изменения по предоставлению Секретариату права учреждать фонды и другие финансовые механизмы для осуществления своей деятельности, создавать собственные системы пенсионного и социального обеспечения членов персонала Секретариата, освобождению членов персонала Секретариата от налогообложения пенсионных и социальных выплат. Данное освобождение будет распространяться в том числе и на граждан Республики Казахстан, работающих в Секретариате.

Кроме того, предлагается освобождение от государственных повинностей принимающей стороны членов персонала Секретариата, являющихся гражданами Республики Казахстан.

«Целями изменений в Соглашение являются укрепление международного статуса Секретариата в соответствии с практикой ООН и других международных организаций через предоставление статуса международного служащего всем сотрудникам, а также приближение условий труда в Секретариате к международным стандартам, повышение привлекательности Секретариата как работодателя для граждан всех государств-членов Секретариата и, как следствие, интернационализация кадрового состава Секретариата», - говорится в заключении.

Текст закона публикуется в печати.