В соглашение с РФ в области поставок нефти в Казахстан внесены изменения

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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Протокол о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

Как пояснил министр энергетики Алмасадам Саткалиев статьей 3 двустороннего Соглашения установлено, что нефть и нефтепродукты, классифицируемые в группе 27 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС), вывозимые с 1 января 2014 года из России в Казахстан, в целях учета, подлежат таможенному декларированию в Российской Федерации, как если бы они вывозились за пределы таможенной территории Таможенного союза.

«Данные условия позволяют российской Стороне вести учет вывоза нефтепродуктов в РК без взимания экспортной таможенной пошлины. В 2019 году российская Сторона вышла с предложением о внесении изменения в статью 3 двустороннего Соглашения. Предложение заключалось в продолжении статистического учета в РФ посредством таможенного декларирования, но, исключив применение процедуры временного периодического декларирования (ВПД) при поставках нефтепродуктов в РК, за исключением вывоза нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом в 2022–2024 годах», - сказал глава Минэнерго.

Он добавил, что отмена применения ВПД при вывозе российских нефтепродуктов в РК положительно отразится не только для России, это положительно отразится на казахстанских предпринимателях, позволив им самим выбирать продавца, условия поставки и соответственно по выгодной для них цене.

«Так, например, ранее, за счет применения ВПД поставку гудрона в РК осуществлял только Газпром, в текущем году весь объем выделенного битума также зарезервирован через ВПД Газпромом. Таким образом, применение ВПД в Российской Федерации не только позволило создать российского поставщика монополиста, ограничив развитие конкуренции на территории Российской Федерации, но и ограничило предпринимателей Казахстана в праве выбора поставщика/продавца российских нефтепродуктов. В 2021 году российская Сторона предложили дополнить статью 3 двустороннего Соглашения словами «… (за исключением указанных товаров, вывозимых в качестве припасов). Данное дополнение необходимо для приведения к соответствию условиям Таможенного кодекса ЕАЭС, ратифицированного Законом РК от 13 декабря 2017 года № 115-VI ЗРК)», - пояснил министр

#мажилис #казахстан #нефть #РФ

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