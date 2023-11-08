В соглашение с РФ в области поставок нефти в Казахстан внесены изменения

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Протокол о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Как пояснил министр энергетики Алмасадам Саткалиев статьей 3 двустороннего Соглашения установлено, что нефть и нефтепродукты, классифицируемые в группе 27 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС), вывозимые с 1 января 2014 года из России в Казахстан, в целях учета, подлежат таможенному декларированию в Российской Федерации, как если бы они вывозились за пределы таможенной территории Таможенного союза.

«Данные условия позволяют российской Стороне вести учет вывоза нефтепродуктов в РК без взимания экспортной таможенной пошлины. В 2019 году российская Сторона вышла с предложением о внесении изменения в статью 3 двустороннего Соглашения. Предложение заключалось в продолжении статистического учета в РФ посредством таможенного декларирования, но, исключив применение процедуры временного периодического декларирования (ВПД) при поставках нефтепродуктов в РК, за исключением вывоза нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом в 2022–2024 годах», - сказал глава Минэнерго.

Он добавил, что отмена применения ВПД при вывозе российских нефтепродуктов в РК положительно отразится не только для России, это положительно отразится на казахстанских предпринимателях, позволив им самим выбирать продавца, условия поставки и соответственно по выгодной для них цене.