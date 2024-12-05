В США нашли украденные монеты на миллион долларов

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Кладоискатель Эрик Шмитт в свое время нашел их на затонувших испанских парусниках и утаил от государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Как отмечается в репортаже телеканала CBS News, профессиональный кладоискатель Шмитт с родственниками в 2015 году работали по контракту для компании под названием «1715 Fleet - Queens Jewels» и обнаружили у берегов Флориды 101 золотую монету стоимостью 4,5 миллиона долларов.

51 из этих монет была зарегистрирована правильно, однако остальные 50 монет Шмитт утаил и попытался продать на черном рынке.

Правоохранительные органы смогли найти доказательства десятков незаконных сделок, которые кладоискатель провернул в 2023 и 2024 годах. В ходе обысков у покупателей изъяли 37 монет. Еще 13 монет по-прежнему ищут.

По информации телеканала, золотые монеты чеканились в Перу между 1697 и 1712 годами. В 1715 году 11 кораблей испанского флота погибли в урагане у Флориды вместе с золотом и драгоценностями на сумму не менее 400 миллионов долларов.

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