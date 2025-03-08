В США впервые за 15 лет осужденного казнили через расстрел

Брэд Сигмон был признан виновным в двойном убийстве и приговорен к смертной казни в 2002 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: South Carolina Department of Corrections

67-летний заключенный Брэд Сигмон, осужденный за убийство родителей своей бывшей девушки с помощью бейсбольной биты в 2001 году, стал первым за 15 лет человеком, которого казнят в США путем расстрела.

Сигмон был расстрелян в пятницу после 18:00 по местному времени тремя добровольцами из исправительного департамента штата Южная Каролина. Они выстрелили ему в грудь с расстояния около 5 метров из винтовок со специальными пулями. Выстрелы были произведены одновременно.

Представитель департамента сказала, что свидетелями казни были три члена семьи убитых, а также духовный наставник Сигмона. Свидетели рассказали, что заключенные был привязан к стулу, под которым стояла емкость для сбора крови.

Установленная в штате процедура требует, чтобы лица, приговоренные к смертной казни через расстрел, были привязаны ремнями к стулу в камере для исполнения приговора. Затем заключенному прикладывают мишень к сердцу и надевают мешок на голову.

Перед казнью Сигмон сказал свидетелям, что хотел, чтобы его последнее слово «было словом любви и призывом к моим собратьям-христианам помочь нам положить конец смертным казням». После последнего слова ему на голову надели мешок.

Журналист Associated Press сообщил, что у казненного была красная мишень в форме яблочка, приставленная к его сердцу. Врач провел осмотр, который занял около 90 секунд, прежде чем объявить его мертвым в 18:08.

Использованные пули разработаны так, чтобы распадаться при ударе и наносить максимальный ущерб, однако медицинские эксперты спорят о том, насколько сильную боль они могут причинить.

Сигмон был приговорен к смертной казни за убийство семейной пары, совершенное в 2001 году. Убитые Дэвид и Глэдис Кларк были родителями девушки, которая решила разорвать с ним отношения.

Ему предложили на выбор казнь на электрическом стуле или смертельную инъекцию. Его адвокаты заявили, что мужчина выбрал расстрел, так как сомневается в эффективности других двух методов.

Сигмон стал первым с 2010 года человеком, казненным в США через расстрел, и лишь четвертым с тех пор, как в стране был снят мораторий на смертную казнь, действовавший в 1972-1976 годы.

Сигмон был признан виновным в двойном убийстве и приговорен к смертной казни в 2002 году. По версии обвинения, в апреле 2001 года он ворвался в дом Дэвида и Глэдис Кларк в округе Гринвилл и убил их, поочередно избивая бейсбольной битой.

Затем Сигмон дождался, пока домой вернется их дочь Ребекка, и угрожая пистолетом, заставил ее сесть в свою машину. Девушке удалось вырваться и сбежать, несмотря на то, что Сигмон открыл ей вслед стрельбу.

После задержания Сигмон признался детективам, что собирался причинить ей вред.

На этой неделе Верховный суд Южной Каролины отклонил просьбу адвокатов Сигмона отложить исполнение приговора. Они хотели получить больше времени, чтобы узнать о препарате, который используется в штате для смертельных инъекций, а также выражали сомнения в том, что юридическое представительство Сигмона в 2002 году было адекватным.

По данным Информационного центра по смертным казням, ни один губернатор Южной Каролины не помиловал заключенного, приговоренного к высшей мере наказания с 1976 года.