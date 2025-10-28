Ее установят в Нью-Йорке, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В США выбрали главную рождественскую ель, которая будет установлена рядом с Рокфеллер-центром в Нью-Йорке. Дерево нашли на ферме, расположенной в 200 километрах к северу от Манхэттена.

Отмечается, что 22-метровая норвежская ель весит 11 тонн, ей больше 60 лет. Дерево срубят шестого ноября и через два дня доставят в мегаполис.

Пушистую красавицу установят у здания Эмпайр-Стейт, украсят разноцветными светодиодными лампами и 300-килограммовой хрустальной звездой Сваровски.

Торжественная церемония зажжения праздничных огней состоится 3 декабря. Елка простоит у Рокфеллер-центра до середины января, а затем ее пустят на пиломатериалы.

Первая рождественская ель была установлена в Нью-Йорке в 1931 году.