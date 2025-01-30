В США заявили о революционных изменениях в работе пресс-службы Белого дома

27-летняя Кэролайн Левитт во вторник провела в Белом доме свою первую пресс-конференцию, войдя в историю как самый молодой пресс-секретарь администрации президента в американской истории

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Левитт побила рекорд, установленный Рональдом Зиглером, который занял эту должность в Белом доме при Рональде Рейгане в возрасте 29 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Голос Америки

На своей первой пресс-конференции Кэролайн Левитт объявила о крупных изменениях в принципах приглашения представителей СМИ в Белый дом. По ее словам, эти изменения направлены на то, чтобы соответствовать «революционному подходу к медиа», который президент Дональд Трамп использовал во время своей кампании, общаясь с популярными ведущими подкастов и медиа-инфлюенсерами.

«В соответствии с этим революционным подходом к медиа, который президент Трамп использовал во время кампании, Белый дом Трампа будет взаимодействовать со всеми медиа и популярными блогерами, а не только с традиционными СМИ, которые обычно сидят в этом зале», – сказала она, сославшись на опросы Gallup, показывающие низкий уровень доверия американцев к традиционным СМИ.

«Миллионы американцев, особенно молодежь, перестали смотреть телевидение и читать газеты, предпочитая получать новости из подкастов, блогов, социальных сетей и других независимых источников, – продолжила Левитт. - Для нашей команды важно донести послание президента Трампа повсюду и адаптировать Белый дом к новой медиа-среде 2025 года».

Левитт объявила о мерах, которые администрация Трампа принимает для достижения этой цели, начиная с восстановления пресс-пропусков для 440 журналистов, чьи аккредитации «были неправомерно аннулированы» администрацией Байдена.

Пресс-зал теперь будет открыт для «новых медиа-голосов, которые создают контент, связанный с новостями», и для изданий, которые ранее не были допущены в пресс-зал, добавила она.

«Мы приглашаем независимых журналистов, подкастеров, влиятельных лиц в социальных сетях и создателей контента подавать заявки на аккредитацию для освещения работы Белого дома», — заявила Левитт, направив представителей этих медиа на сайт администрации для подачи заявки.

Пресс-секретарь объявила, что место в первом ряду пресс-зала теперь будет зарезервировано для представителей новых медиа, которые соответствуют установленным критериям.

«Сегодня первые вопросы на брифинге будут заданы представителями новых медиа, чьи платформы несмотря на то, что они являются одними из самых популярных новостных источников в стране, до сих пор не имели своего мест в этом зале», — заявила Левитт перед тем, как ответить на первые вопросы журналистов Майка Аллена из Axios и Мэтта Бойла из Breitbart News.

«Будучи самым молодым пресс-секретарем в истории, благодаря президенту Трампу, я горжусь тем, что открываю этот зал для новых медиа, чтобы как можно больше американцев могли услышать послание президента», — добавила она, вновь пригласив «легитимных независимых журналистов» освещать работу новой администрации.

Ранее Левитт работала пресс-секретарем президентской кампании Трампа 2024 года и его переходной команды, а также была сотрудницей его первой администрации и офиса конгрессвумен Элиз Стефаник, которую Трамп назначил постпредом США при ООН.