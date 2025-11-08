Генпрокуратура Стамбула выдала ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвинив его в "геноциде", а также министра обороны Израиля Каца и еще 35 членов правительства и руководства армии страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Abir Sultan/AP Photo/picture alliance

Генеральная прокуратура в Стамбуле выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению в "геноциде". Помимо него выданы ордера на арест еще 36 представителей израильского правительства и других политических и военных деятелей, сообщило вечером в пятницу, 7 ноября, турецкое ведомство в соцсети Х. В частности, в их число входят министр обороны Исраэль Кац, министр национальной безопасности и лидер крайне правой партии "Оцма Йехудит" ("Еврейская сила") Итамар Бен-Гвир и начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир.

"В результате геноцида и преступлений против человечности, которые Израиль систематически совершает в секторе Газа, тысячи людей, включая женщин и детей, погибли, тысячи получили ранения, а жилые районы были разрушены", - говорится в тексте заявления прокуратуры.

В нем также упомянуто о действиях Израиля в отношении "Флотилии свободы", суда которой в очередной раз были задержаны руководством страны в октябре по пути в сектор Газа, куда они намеревались доставить гуманитарную помощь. В числе прочих на борту одного из суден флотилии находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Нынешняя флотилия вышла в море в конце августа 2025 года из Барселоны. По данным агентства dpa, она состояла из более чем 40 катеров и парусных лодок, на борту которых суммарно находились несколько сотен человек, в том числе Тунберг. Организаторы флотилии отклонили предложение Израиля доставить гуманитарную помощь в сектор Газа через израильский порт Ашдод. Кроме того, 1 октября активисты отвергли призыв Италии остановиться и свернуть акцию до того, как они доберутся до зоны блокады морских подступов к сектору Газа, которую Израиль установил на расстоянии в 280 км от побережья анклава.

В июне и июле текущего года Израиль уже пресекал подобные инициативы по доставке морским путем помощи в сектор Газа: военные останавливали суда с гуманитарным грузом, задерживали экипажи и выдворяли их. В июне Грета Тунберг также участвовала во флотилии, которую израильские ВС остановили примерно в 185 км от побережья сектора Газа.

"Флотилия свободы" была основана в 2010 году, своей официальной целью она объявила доставку гуманитарных грузов в сектор Газа. При этом предыдущие попытки активистов прорвать израильскую морскую блокаду не увенчались успехом - суда задерживали у берегов региона.

Морскую блокаду сектора Газа Израиль установил в 2007 году - после того, как террористы исламистского движения ХАМАС фактически установили контроль над этой территорией. Цель этой меры, которую поддерживает и Египет, - помешать поставкам оружия в сектор Газа по морю.

Нападение террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года стало отправной точкой обострения ближневосточного конфликта. Тогда боевики нанесли ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Они также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее заложники были обменяны, часть из них погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС, признанному США, ЕС и рядом других стран террористической организацией. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 68 тысяч палестинцев, еще свыше 170 тысяч ранены, утверждает подконтрольное радикальному исламистскому движению ХАМАС министерство здравоохранения. При этом не указывается, как именно составляется эта статистика. Например, неясно, сколько среди погибших исламистских боевиков, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.