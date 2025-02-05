В столице более 500 детей занимается хоккеем бесплатно

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На льду хоккейного клуба «Барыс» в Астане состоялся очередной тур чемпионата Казахстана среди детей до 14 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Фото: акимат Астаны

Юные хоккеисты специализированной спортивной школы по хоккею с шайбой № 10 соревновались в лиге А среди юношей 2011 года с клубом «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

Игра команд, считающихся одними из лучших в республике, завершилась со счетом 5:7 в пользу гостей.

«Юные хоккеисты могут проводить тренировки 5 раз в неделю и поддерживать ритм игры. Теперь на следующий матч поедем в Усть-Каменогорск. В прошлом сезоне мы завоевали «бронзу». В этом году мы будем бороться до конца», - сказал заместитель руководителя по учебно-тренировочной части специализированной спортивной школы по хоккею с шайбой №10 Марат Садыров.

Отметим, что в этой школе сейчас бесплатно тренируется 538 детей.

На IX зимних Азиатских играх в Харбине, которые стартуют 7 февраля, 6 хоккеистов этой школы защищают честь страны.

 

#дети #Спорт #хоккей

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