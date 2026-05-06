В столице прошло зрелищное шествие барабанщиков

Столица

Шествие «Ерлік ырғағы», прошедшее в Астане в честь Дня защитника Отечества, представило патриотический дух в необычном формате: сотни барабанщиков и мажореток выступили на улицах с синхронными номерами, погрузив центр города в атмосферу настоящего военного парада, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат 

Фото: акимат

Благодаря сочетанию барабанной дроби и четких строевых движений Центральная площадь на мгновение погрузилась в атмосферу военного парада, приковав к себе внимание множества людей.

В мероприятии приняли участие барабанщицы и мажоретки Дворца школьников. Они исполнили несколько музыкальных композиций и продемонстрировали сложные строевые элементы. Особый восторг у зрителей вызвали синхронные постановки и движения, точно попадающие в ритм барабанов.

Специальное участие в праздничном шествии приняли барабанщики республиканской школы «Жас ұлан» имени Сагадата Нурмагамбетова. Выправка и манера исполнения жасулановцев, подготовленных в соответствии с воинской дисциплиной, придали мероприятию особую торжественность. Вместе с тем мужской хор Департамента уголовно-исполнительной системы по городу Астане исполнил патриотические песни, произведя на зрителей сильное впечатление.                                                 

Завершилось шествие праздничным концертом. На сцене звучали патриотические произведения и выступали творческие коллективы. В ходе мероприятия широко освещались темы национального духа, дисциплины и единства. Подобные акции в последние годы стали проводиться в столице чаще.                                                                                                                               

По словам организаторов, основная цель — укрепить в молодежи уважение к Родине и популяризировать национальные ценности. 

#Астана #акимат #барабанщики

