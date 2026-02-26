В стоматологии Семея выявили использование неповеренных приборов

Здравоохранение
140
Дана Аменова
специальный корреспондент

В сфере здравоохранения применение поверенных средств измерений является обязательным

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В одной из стоматологических клиник города Семей выявлены нарушения законодательства РК в сфере обеспечения единства измерений. Нарушения установлены по итогам проверки соблюдения обязательных требований при оказании медицинских услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

По данным министерства, контрольные мероприятия проведены Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК по области Абай совместно с органами Прокуратуры РК. Было установлено, что при диагностике и лечении пациентов применялись средства измерений, не прошедшие обязательную поверку в установленном порядке. Использование неповеренных средств измерений является нарушением требований законодательства РК о единстве измерений.

В сфере здравоохранения применение поверенных средств измерений является обязательным, поскольку их точность непосредственно влияет на здоровье и безопасность пациентов.

«В медицинской практике точность измерений напрямую влияет на здоровье и безопасность пациентов. Средства измерений используются при расчёте дозировок лекарственных препаратов и анестезии, контроле состояния пациента и работе медицинского оборудования. Применение неповеренных приборов может привести к недостоверным результатам и создать риски для качества и безопасности оказываемой медицинской помощи»,  отметила председатель Комитета технического регулирования и метрологии Жанна Есенбекова.

Более того, в РК имели место случаи неблагоприятных исходов при оказании стоматологической помощи, в том числе в городе Астана, что послужило основанием для проведения проверочных мероприятий и усиления контроля в данной сфере.

По результатам рассмотрения материалов проверки организация привлечена к административной ответственности. На субъект наложен административный штраф в размере 696 325 тенге.

#нарушение #стоматология #приборы

Популярное

Все
Встречи в формате диалога
Ватикан внедрил ИИ для богослужений
До 60 млн долларов выделил UFC на организацию турнира в Белом доме
55-метровый шоколадный поезд занесли в Книгу рекордов Гиннесса
На Канарских островах нашествие саранчи
Высокий уровень общественной поддержки
Обеспечить лабораториями и доступными лекарствами
Канал контрабанды наркотиков ликвидировал КНБ
ЕАЭС: взаимное признание ученых званий
В Омане выбрали самую красивую верблюдицу
Загадки древнего Талхиза
Проверена готовность плотин и каналов
0-9 классы второй смены отправили на «дистанционку» в Астане
Ушел на фронт 17-летним...
В Уральске состоялся Oral Winter Fest
Нефтяники Мангистауской области поддерживают новую Конституцию
Астана встретила героев зимних Игр
Сельские медики получили спецтехнику
Наш квартет в мировой теннисной элите
Счет побед – в нашу пользу
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Не только сильные, но и красивые
Алматинский апорт выходит на экспорт
Весенние бонусы: как казахстанцы отдохнут на 8 марта и Наурыз
Сахарный завод работает стабильно
Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
Учебник как инструмент успеха
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
«Зеленые» электростанции построят вместе с Китаем в трех регионах РК
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

Миссия ВОЗ проводит оценку системы контроля оборота лекарст…
В Алматы подростку провели операцию по замене тазобедренног…
Сэкономленные миллиарды Минздрав направил на бесплатные лек…
Почти 40 млрд тенге направят на расширение фармпроизводства…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]