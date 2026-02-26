Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В одной из стоматологических клиник города Семей выявлены нарушения законодательства РК в сфере обеспечения единства измерений. Нарушения установлены по итогам проверки соблюдения обязательных требований при оказании медицинских услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

По данным министерства, контрольные мероприятия проведены Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК по области Абай совместно с органами Прокуратуры РК. Было установлено, что при диагностике и лечении пациентов применялись средства измерений, не прошедшие обязательную поверку в установленном порядке. Использование неповеренных средств измерений является нарушением требований законодательства РК о единстве измерений.

В сфере здравоохранения применение поверенных средств измерений является обязательным, поскольку их точность непосредственно влияет на здоровье и безопасность пациентов.

«В медицинской практике точность измерений напрямую влияет на здоровье и безопасность пациентов. Средства измерений используются при расчёте дозировок лекарственных препаратов и анестезии, контроле состояния пациента и работе медицинского оборудования. Применение неповеренных приборов может привести к недостоверным результатам и создать риски для качества и безопасности оказываемой медицинской помощи», – отметила председатель Комитета технического регулирования и метрологии Жанна Есенбекова.

Более того, в РК имели место случаи неблагоприятных исходов при оказании стоматологической помощи, в том числе в городе Астана, что послужило основанием для проведения проверочных мероприятий и усиления контроля в данной сфере.

По результатам рассмотрения материалов проверки организация привлечена к административной ответственности. На субъект наложен административный штраф в размере 696 325 тенге.